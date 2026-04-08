Dragons’ Den: Στον αέρα το νέο τρέιλερ με τον Σάκη Τανιμανίδη

Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ του «Dragons’ Den», με τον Σάκη Τανιμανίδη, για τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον ΣΚΑΪ.

Το επιτυχημένο επιχειρηματικό show επιστρέφει, αναζητώντας τολμηρούς και φιλόδοξους επιχειρηματίες από κάθε ηλικία και επαγγελματικό χώρο, που θέλουν να εξελίξουν την ιδέα ή την επιχείρησή τους.

Οι «Dragons» είναι έτοιμοι να επενδύσουν σε προτάσεις με προοπτική, καλώντας όσους πιστεύουν στο project τους να το παρουσιάσουν μπροστά στους έμπειρους επενδυτές, αλλά και στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό.

Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ήδη ανοίξει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του προγράμματος.