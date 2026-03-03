MENOY

Δημήτρης Σκαρμούτσος: Η on air ατάκα στη Φαίη Σκορδά – “Άμα δεις ότι δεν χορταίνεις σταμάτα, έχεις και γάμο”

Έκπληξη προκάλεσε τις προηγούμενες ημέρες η είδηση ότι η Φαίη Σκορδά πρόκειται να παντρευτεί τον αγαπημένο της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Μάλιστα, τα πειράγματα στην εκπομπή της “Buongiorno” από τους συνεργάτες της, συνεχίζονται.

Το πρωί της Τρίτης, 3 Μαρτίου, στη στήλη της μαγειρικής και την ώρα που Φαίη Σκορδά δοκίμαζε όσα είχε ετοιμάσει, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος της είπε με χιούμορ: «Άμα δεις ότι δε χορταίνεις σταμάτα ε; Έχει και γάμους, δεν έχει;».

«Εε να πάει καλεσμένη εννοείς…», είπε από την πλευρά του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, με τη Φαίη Σκορδά να κοιτά τους δυο άντρες φανερά αμήχανη.

«Τι να κάνω; Προσπαθώ να σώσω τις καταστάσεις», πρόσθεσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

