MEDIA NEWS

Άννα Κανδύλη: Τα πρώτα της λόγια μετά την απόφασή της να αποχωρήσει από την εκπομπή "Το 'χουμε"

THESTIVAL TEAM

Η Άννα Κανδύλη, πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την εκπομπή «Το ‘χουμε» για προσωπικούς λόγους.

«Έφτασε μια στιγμή, όπου πρέπει να πούμε κάτι, Άννα μου», είπε αρχικά ο Κώστας Τσουρός.

Η Άννα Κανδύλη, αφού ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες, είπε από την πλευρά της: «Για προσωπικούς λόγους δεν μπορώ να συνεχίσω αυτό το καθημερινό. Οποιαδήποτε στιγμή με θελήσετε και οποιαδήποτε στιγμή θέλετε τη βοήθειά μου, εγώ θα είμαι εδώ.

Ούτως ή άλλως, παραμένω στον ΣΚΑΙ, παραμένω στις ειδήσεις που είμαι χρόνια και θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που μου δείχνει και για την κατανόηση ως προς αυτή την απόφαση που πήρα τώρα».

Άννα Κανδύλη

