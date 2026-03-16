Αφροδίτη Γραμμέλη: Στην τηλεόραση υπάρχουν ίντριγκες και όσο περνάει ο καιρός γίνεται χειρότερο

Η Αφροδίτη Γραμμέλη βρέθηκε σήμερα το πρωί καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής “Buongiorno”, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τις δύσκολες στιγμές στην τηλεόραση.

«Στην τηλεόραση υπάρχουν ίντριγκες, περπατάς στο διάδρομο και κοιτάς πίσω. Και όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα γίνονται χειρότερα», είπε αρχικά η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη πρόσθεσε στη συνέχεια: «Άμα δεν έχεις μπέσα και δεν είσαι ικανός να μείνεις σε ένα χώρο γιατί πραγματικά αξίζεις, κοιτάς να επιβιώσεις πατώντας πάνω στον διπλανό σου. Πλέον αντιδρώ σε αυτά και φεύγω. Θα το σχολιάσω εκεί που πρέπει και όχι σε άλλες εκπομπές.

Η καλύτερη συνεργασία ήταν η πρώτη χρονιά που ήμουν στο πρωινό με τον Δημήτρη και τον Άρη. Ήμασταν πολύ καλή ομάδα τότε, σεβόμασταν ο ένας τον άλλον και πήγαιναν όλα όπως έπρεπε να πάνε. Πέρασα πολύ καλά εκείνη τη χρονιά, ήμουν πολύ χαρούμενη και περήφανη. Και δεν δυσκολεύτηκα τότε, δεν πήγα ποτέ στο σπίτι μου να κλάψω.

Έχω πάει πολλές φορές στο σπίτι μου να κλάψω και μέχρι την πόρτα του στούντιο κλαίγοντας, για να μπω, πολλές φορές. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, πάθαινα κρίσεις πανικού. Αλλά εκείνη η χρονιά μου στον ΑΝΤ1 ήταν η καλύτερη».

