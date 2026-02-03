MENOY

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Έγινε χωρίς εκείνη η κηδεία του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου, στη Ριτσώνα

THESTIVAL TEAM

Εν μέσω την περιπέτειας υγείας της Ζωζώς Σαπουντζάκη, την Παρασκευή (30.01.2026) πέθανε ο επί 28 χρόνια σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος. Την Τρίτη (03.02.2026) έγινε η κηδεία του στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας,όμως η διάσημη ηθοποιός δεν κατάφερε να παρευρεθεί. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του tlife.gr, η κηδεία του Πύρρου Αναγνωστόπουλου έγινε στην Ριτσώνα, καθώς εκείνος είχε ζητήσει από την οικογένεια του να αποτεφρωθεί και έπειτα η τέφρα του να σκορπιστεί σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος στα Γιάννενα, το οποίο τους είχε υποδείξει πριν «φύγει »από τη ζωή. Η Ζωζώ Σαπουντζάκη δεν πήγε διότι θα ήταν για εκείνη πολύ οδυνηρό.

«Επειδή φτάνουν στα αυτιά της διάφορα πράγματα, μας είπαν οι γιατροί να προσέχουμε και να φιλτράρουμε τι της λέμε. Θα ήταν πολύ οδυνηρό για εκείνη να παρευρεθεί στην Ριτσώνα», είπε η συνεργάτιδα της καταξιωμένης καλλιτέχνιδας, Σταυρίνα Ευστρατιάδη στο tlife.gr.

Μάλιστα, το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι λόγω της ευαίσθητης κατάστασης της, η Ζωζώ Σαπουντζάκη, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και μάλιστα βρέθηκε στο νοσοκομείο πριν από κάποιες ημέρες, δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για τον θάνατο του συντρόφου της.

Σημειώνεται ότι η Ζωζώ Σαπουντζάκη και ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος ήταν μαζί από το 1999.

Ζωζώ Σαπουντζάκη

