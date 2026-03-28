Ζόζεφιν: “Έφυγε έτσι όπως ήθελε ακριβώς, στη θάλασσα” – Η εξομολόγηση για τον θάνατο της γιαγιάς της

Με αφορμή την μετακόμισή της σε νέα δισκογραφική στέγη, την Heaven, η Josephine παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» και τον ΑΡΤ.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην επανασύνδεση της με τον Νίνο, αποκαλύπτοντας ότι εκείνη έκανε την πρώτη προσπάθεια να τα βρουν ξανά, ενώ προχώρησε και σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για την απώλεια της γιαγιάς της τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Η αλήθεια είναι ότι έκανα εγώ την προσπάθεια για την επανασύνδεση με τον Νίνο. Είπα συγγνώμη, εγώ έφταιγα. Έφταιγα και δέχτηκα το λάθος μου. Γενικά μ’ αρέσει να εξελίσσομαι, μ’ αρέσει να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος, και όταν έχω άδικο να λέω συγγνώμη. Είχα φερθεί εγωιστικά…

Νομίζω ότι όταν υπάρχει αληθινή αγάπη και υπάρχει καθαρό τοπίο και υπάρχει μια αληθινή, ας πούμε, κουβέντα που βγαίνει απ’ την ψυχή σου, δεν μπορεί ο άλλος να μη σου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Είμαι πολύ περήφανη που ο Νίνο γράφει τέτοια τραγούδια, γιατί έγραψε και τη μουσική και τον στίχο, και αυτό θαυμάζω σε αυτόν, ότι η καλλιτεχνικότητά του τη βγάζει στο 100% σε όλα. Ο Νίνο είναι ο άντρας της ζωής μου. Το ελάττωμα του είναι ότι δεν του αλλάζεις γνώμη με τίποτα!» ανέφερε η Josephine για τον Νίνο.

«Είμαι έτοιμη να μιλήσω για τη γιαγιά μου. Θα ‘ναι για πάντα μέσα μου, όλα αυτά που μου έμαθε, η ενέργειά της, η ψυχή της είναι μέσα μου, και δεν θα φύγει ποτέ. Με βάφτισε, μου έμαθε να μαγειρεύω. Ήταν σαν δεύτερη μαμά μου. Πιστεύω ότι “έφυγε” έτσι όπως ήθελε ακριβώς, στη θάλασσα. Η μεγάλη της αγάπη ήταν η θάλασσα. Την μέρα της κηδείας κατέβηκα από το αμάξι και είδα μια πεταλούδα, μια σπάνια πεταλούδα, μια πράσινη, περίεργη. Και λένε ότι είναι οι ψυχές. Ότι έφυγε και είμαι… μια χαρά» εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια για την απώλεια της γιαγιάς της.

Η γιαγιά της Josephine έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς πνίγηκε όταν κολυμπούσε στην παραλία Άγιος Σπυρίδωνας. Η 91χρονη γυναίκα προσκομίσθηκε από το Πόρτο Ράφτη στο Ασκληπιείο Βούλας στις 14:40, άσφυγμη και απνοϊκή. Δύο λεπτά μετά, βγήκε η ισοηλεκτρική γραμμή, με την οποία διαπιστώθηκε ο θάνατός της.