Θεσσαλονίκη: Ο Πάνος Καλίδης έβρισε συνεργάτη του επί σκηνής – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ένα περιστατικό συνέβη επί σκηνής την ώρα που ο Πάνος Καλίδης τραγουδούσε στα μπουζούκια, με αποτέλεσμα να βρίσει έναν από τους συνεργάτες του.

Ο τραγουδιστής εμφανίζεται σε νυχτερινό κέντρο στη Θεσσαλονίκη και σε ένα από τα live του, την ώρα που ερμήνευε ένα από τα κομμάτια του και μιλούσε στον κόσμο κάτω από τη σκηνή, ο συνεργάτης του έδωσε άλλο τόνο από αυτόν που ήθελε και του φώναξε: «Άστο μα@@@α. Άστο. Το έπιασα αλλού».

Δείτε το βίντεο

Το βίντεο σχολιάστηκε το πρωί της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Buongiorno» την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να λέει: «Πολλές φορές, συνήθως τραγουδιστές πολύ καλοκουρδισμένοι, εκεί που μιλάνε με τον κόσμο, ξεκινάνε ένα τραγούδι και περίπου είναι ο τόνος, γιατί ξέρουν που σονάρει η φωνή, και οι μουσικοί που είναι τσακάλια τον πιάνουν. Εδώ, εν προκειμένω ο Πάνος πιάνει το τραγούδι σε έναν δικό του τόνο, και ο μουσικός του δίνει έναν τόνο που θα τον βοηθήσει να ερμηνεύσει. Από εκεί και πέρα, τα νεύρα του Πάνου είναι ανεπίτρεπτα, είναι αντισυναδελφικά. Δείχνει μια αγένεια επί σκηνής απέναντι σε έναν συνεργάτη του ο οποίος θα παίζει όλη νύχτα για το δικό του καλό. Είναι ανεπίτρεπτο. Κακότροπα ανεπίτρεπτο».

