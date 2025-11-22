The Voice – Μαζωνάκης: Θα τους σπάσω τα κεφάλια και των δύο – Μαζευτείτε λίγο

Στα Knockouts του The Voice, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μια εκτενή παρέμβαση για τη στάση και τη σκηνική συμπεριφορά των διαγωνιζομένων.

Ο coach τόνισε ότι «οι άνθρωποι πια θέλουν να γίνονται επιθετικοί», σημειώνοντας πως συχνά οι νέοι τραγουδιστές ανεβαίνουν στη σκηνή «σαν αγώνας μποξ» και όχι με πνεύμα δημιουργικής εξέλιξης.

«Θα τους σπάσω τα κεφάλια, και τους δυο. Οι άνθρωποι πια θέλουν να γίνονται επιθετικοί. Δηλαδή τσαμπουκαλεμένοι. Δηλαδή βλέπεις τις γυναίκες πια, τραγουδάνε και κάνουν κινήσεις τύπου σαν να πλακώνονται. Δεν υπάρχει θετικός ανταγωνισμός, δηλαδή ο ένας θέλει να γίνει καλύτερος, γιατί βλέπει τον άλλον και παίρνει παράδειγμα. Δηλαδή σαν αγώνας μποξ. Αυτό είναι που με ενοχλεί περισσότερο», σχολίασε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Και πρόσθεσε: «Σαν να θέλετε να αποδείξετε κάτι. Εγώ δεν διαφωνώ ότι το κάνετε με αγάπη. Διαφωνώ στο θέμα της επιθετικότητας. Και επειδή βλέπω ότι γενικώς υπάρχει επιθετικότητα παντού και βία, μαζευτείτε λίγο. Εμείς που είμαστε τραγουδιστές, οι ερμηνευτές, πρέπει να είμαστε πιο πολιτισμένοι σαν άνθρωποι. Εγώ θεωρώ ότι η κριτική που κάνω δεν είναι αυστηρή. Την κάνω και στον εαυτό μου. Δηλαδή αυτό συμβαίνει σαν γεγονός».