Θανάσης Βισκαδουράκης: Κάνω ένα επάγγελμα που μου ήρθε κατά λάθος στη ζωή, δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός

Στον καναπέ της Κατερίνας Καινούργιου κάθισε ο Θανάσης Βισκαδουράκης το πρωί της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου. Ο γνωστός ηθοποιός, με αφορμή την παράσταση στην οποία συμμετέχει, αναφέρθηκε στον επάγγελμα του.

Αρχικά, ο Θανάσης Βισκαδουράκης είπε: «Κάνω ένα επάγγελμα που μου ήρθε κατά λάθος στη ζωή. Δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός. Δεν ξέρω τι ήθελα να γίνω. Άφησα τη ζωή να με πάει και μου έφερε ένα επάγγελμα που έχει και τα συμπαρομαρτούντα, ότι και σε αγαπάει ο κόσμος και ομορφαίνει η μέρα σου».

Και πρόσθεσε: «Αγωνίστηκα για να είμαι καλό παιδί. Δεν έχω πάρει ευχαριστώ. Δεν κοιτούσα τη φήμη μου. Κοιτούσα να έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Καλύτερα να αδικείς εμένα, παρά να αδικήσω εγώ εσένα. Εκεί θα ήταν η ζωή μου μαύρη».