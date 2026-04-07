Συγκινεί η Χριστίνα Μπόμπα: Ο παππούς μου, το τελευταίο διάστημα της ζωής του, ήταν στο κρεβάτι – Ήταν πολύ δύσκολα

Με αφορμή τον καλεσμένο της, Μάριο Κυριαζή, ειδικό παθολόγο και γεροντολόγο, η Χριστίνα Μπόμπα προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση στο «BeWell» podcast για τη μακροζωία, εστιάζοντας όχι στον χρόνο, αλλά στην ποιότητα ζωής και την υγεία.

Η ίδια στάθηκε στη σημασία της υγείας, τονίζοντας πως το ζητούμενο δεν είναι απλώς τα περισσότερα χρόνια ζωής, αλλά το πώς βιώνονται αυτά.

«Άρα ο στόχος του να ζήσουμε περισσότερο, είναι να ζήσουμε με υγεία όσο περισσότερο μπορούμε. Γιατί νομίζω το άγχος όλων μας και όλη αυτή η, έτσι δεν θα πω εμμονή, όλη, γιατί δεν είναι εμμονή, είναι ευχάριστο, όλη αυτή η τάση μας να προσπαθήσουμε να κινηθούμε γύρω από τη μακροζωία, έχει να κάνει με το, εκτός από το αισθητικό κομμάτι, που είναι πολλές φορές παράγοντας, αλλά έχει να κάνει αρκετά και με το να είμαστε γεροί και δυνατοί.

Ας πούμε εγώ βλέπω τους παππούδες μου και τις γιαγιάδες μου, τον παππού μου τον έχασα πρόσφατα, που το τελευταίο διάστημα της ζωής τους ήταν όντως στο κρεβάτι. Ήταν πολύ δύσκολα γι’ αυτούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.