Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: Είχαμε χωρίσει πριν από το καλοκαίρι

Μία αποκάλυψη για τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα έκανε ο Στράτος Τζώρτζογλου. Ο ηθοποιός εξήγησε πως είχαν πάρει την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους πριν το καλοκαίρι. Παρόλα αυτά, στις τελευταίες διακοπές που πέρασαν μαζί, μοιράστηκαν όμορφες στιγμές, αφού όπως τόνισε, εξακολουθούν να αγαπιούνται.

«Είχαμε χωρίσει πριν από το καλοκαίρι. Κάναμε παρέα στις τελευταίες μας διακοπές και περάσαμε πολύ ωραία γιατί αγαπιόμαστε. Μείναμε σε ξενοδοχεία φίλων. Καμιά φορά αυτό που φαίνεται στο Instagram δίνει μια άλλη εικόνα, όχι την πραγματική. Με τη Σοφία το παρακάναμε με τις φωτογραφίες χωρίς να το ζητούν οι φίλοι μας», εξομολογήθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου σε συνέντευξή του στο περιοδικό HELLO.

«Νιώθαμε ότι ήταν η ελάχιστη υποχρέωση για τις διακοπές που μας παρείχαν καθώς, αν μέναμε Αθήνα, θα δυσκολευόμασταν περισσότερο. Φαινόταν ότι κάναμε σούπερ διακοπές αλλά στην ουσία κάναμε οικονομία», πρόσθεσε στη συνέχεια ο ηθοποιός.

Μετά τις διακοπές η πρώην σύζυγός του, εξήγησε ο Στράτος Τζώρτζογλου, έμεινε για ένα διάστημα με τη μητέρα της, ενώ εκείνος έκανε μία περιοδεία. «Μόλις τελείωσε το καλοκαίρι, εκείνη πήγε στη μητέρα της και πήρε τον χρόνο της και εγώ έκανα μια μίνι περιοδεία. Ήμασταν πολύ καλά όμως βγαίναμε παρέα και, όσο είχα το σπίτι, της είπα… μέχρι να βρεις δικό σου, θα μένεις σε μένα», συμπλήρωσε.

Ο ηθοποιός ρωτήθηκε, αν είχαν πάρει τότε την απόφαση να χωρίσουν. «Ναι. Εκείνες οι διακοπές ήταν οι τελευταίες μας. Επισκεφθήκαμε μέρη που αγαπήσαμε και τον τόπο όπου παντρευτήκαμε», είπε χαρακτηριστικά ο Στράτος Τζώρτζογλου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.