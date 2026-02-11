MENOY

Στέφανος Παπαδόπουλος: Αντιδράσεις για την αφίσα με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου και τίτλο τραγουδιού του Γιώργου Μαζωνάκη

THESTIVAL TEAM

Στον απόηχο της καταγγελίας που έκανε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Στέφανος Παπαδόπουλος ετοιμάζεται για μια ζωντανή εμφάνιση στην Κύπρο, μαζί με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου.

Ο επιχειρηματίας θέλησε να προμοτάρει το live και κατάφερε αυτό που πιθανότατα επιθυμούσε. Να γίνει «ντόρος» για την παρουσία του «Stef» και να ξεκινήσουν συζητήσεις.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno» του Mega, ο επιχειρηματίας του μαγαζιού δημοσίευσε σε post την αφίσα που είχε τίτλο «Αλλάξανε τα πλάνα μου», ενώ συνόδευσε την ανάρτηση με το αντίστοιχο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτό, ήταν αδύνατον να μείνει ασχολίαστο στα social media.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος μιλώντας στην εκπομπή, ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν είχε συμμετοχή στο τελικό αποτέλεσμα: «Δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό. Δεν συναινώ σε καμία περίπτωση ούτε ρωτήθηκα για κάτι τέτοιο».

«Το είδα στο post. Επικοινώνησα απευθείας μαζί τους και ζήτησα να κατέβει το post αλλιώς δεν θα παρευρεθώ στο live. Ο επιχειρηματίας γνωρίζει για τη δικαστική μου διαμάχη. Δεν καταλαβαίνω γιατί να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό που έγινε εμένα με προσβάλει. Το επικοινώνησα και στον Μαυρίκιο», είπε ο νεαρός τραγουδιστής που είχε καταγγείλει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, ο νεαρός τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις και ασελγή συμπεριφορά.

