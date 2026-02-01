Σόλων Τσούνης: Όλοι είχαμε άγχος για το Σόι, διάφορα σίκουελ σειρών δεν έχουν πάει καλά

Με αφορμή την επιστροφή στο τηλεοπτικό του… Σόι, ο Σόλων Τσούνης συνάντησε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου την Κυριακή στο πλατό του “Ραντεβού το ΣΚ” στο OPEN.

Μέσα σε όλα, δε, ο γοητευτικός ηθοποιός αναφέρθηκε στο άγχος που είχε μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές για τα νέα επεισόδια αλλά και στο συναίσθημα της πρώτης ημέρας των νέων γυρισμάτων.

Ειδικότερα, ο Σόλων Τσούνης παραδέχθηκε αρχικά πως “μην λέω ψέματα, όλοι είχαμε άγχος στην αρχή για το πως θα πάνε τα νέα επεισόδια. Νομίζω πως ο βασικός λόγος είναι ότι ανταγωνιζόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό και μάλιστα σε μια εκδοχή πιο μεγάλη ηλικιακά”.

“Έχουμε δει στο παρελθόν ότι διάφορα σίκουελ σειρών δεν έχουν πάει καλά οπότε όλοι είχαμε την αγωνία πως θα το δεχτεί ο κόσμος και πως θα κριτικάρει ότι όλοι έχουμε μεγαλώσει”.

“Η αλήθεια είναι ότι, πέρα από την πρώτη μέρα των γυρισμάτων που ήταν πολύ παράξενη γιατί αλλάξαμε στούντιο και παραγωγή, ήταν όλα ίδια. Ήταν όμως και λίγο αλλιώς. Δηλαδή το κάναμε πιστό αντίγραφο, μιας και έχουμε τον ίδιο σκηνογράφο που προσπάθησε να κάνει ακριβώς ίδιο το σκηνικό” πρόσθεσε, ακόμα, ο Σόλων Τσούνης στο μαγκαζίνο του OPEN την Κυριακή.