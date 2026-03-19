Σοφία Βογιατζάκη: Με χαρά θα έκανα πάλι κάτι τηλεοπτικά με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Νέες δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Σοφία Βογιατζάκη και απάντησε στο ενδεχόμενο να τη δούμε ξανά σε τηλεοπτική εκπομπή.

Η γνωστή ηθοποιός, σύμφωνα με το βίντεο που δημοσίευσε η εκπομπή «Breakfast@Star» το πρωί της Πέμπτης (19/03), ανέφερε ότι θα συνεργαζόταν ξανά με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Παράλληλα, η Σοφία Βογιατζάκη δήλωσε ότι δεν ξέρει αν θα πήγαινε ως κριτής στο J2US.

«Άμα μου γίνει μια ωραία τηλεοπτική πρόταση που θα με ιντριγκάρει και θα έχει ωραία ομάδα, θα το έκανα», είπε αρχικά η Σοφία Βογιατζάκη.

Η ίδια είπε στη συνέχεια: «Με χαρά θα έκανα πάλι κάτι με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Είναι ανάλογα την πρόταση, ανάλογα τη συνθήκη, το κανάλι, την παραγωγή».

«Έχω πάει στο J2US ως παίκτρια, δεν ξέρω αν θα πήγαινα και ως γκεστ κριτής», ξεκαθάρισε ακόμα.

