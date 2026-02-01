Σία Κοσιώνη: Ο Ιανουάριος ήταν μία δύσκολη χρονιά, αλλά τα καταφέραμε

Μία ανάρτηση έκανε στα social media της η Σία Κοσιώνη, κατά την οποία έγραψε πως ο Ιανουάριος της φάνηκε σαν ολόκληρη χρονιά και μάλιστα δύσκολη, ωστόσο επισήμανε πως τα κατάφερε.

Η δημοσιογράφος, η οποία προσβλήθηκε από πνευμονιόκοκκο και μπήκε στην εντατική καθώς δυσκολευόταν να αναπνεύσει, μένοντας μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ανέβασε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στόρι εκφράζοντας πόσο έντονο ήταν το διάστημα αυτό, δείχνοντας ωστόσο πως παραμένει αισιόδοξη.

Στην ανάρτηση που έκανε η Σία Κοσιώνη έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο Ιανουάριος ήταν μία δύσκολη χρονιά, αλλά τα καταφέραμε».

Δείτε την ανάρτηση



Οι τελευταίες πληροφορίες για τη νοσηλεία της Σίας Κοσιώνη αναφέρουν πως έχει βγει από τη ΜΕΘ από την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε θάλαμο, με τη νοσηλεία της να συνεχίζεται στο Metropolitan Hospital.