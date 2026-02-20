MENOY

LIFESTYLE

Ρούλα Ρέβη και Αποστόλης Τότσικας: Η μεταμφίεσή τους για τις Απόκριες

|
THESTIVAL TEAM

Η Ρούλα Ρέβη μοιράστηκε στο Instagram χιουμοριστικές φωτογραφίες από τις αποκριάτικες μεταμφιέσεις της ίδιας και του συντρόφου της, Αποστόλης Τότσικας. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η φωτογράφος εμφανίζεται ντυμένη κοτόπουλο, ενώ ο ηθοποιός ποζάρει ως… κόκορας, δημιουργώντας μια απολαυστική εικόνα.

Στην ανάρτηση περιλαμβάνονται και φωτογραφίες των παιδιών τους: η κόρη τους επέλεξε στολή πειρατή, ενώ ο γιος τους εμφανίστηκε μεταμορφωμένος σε Michael Jackson, ολοκληρώνοντας το ιδιαίτερο και χαρούμενο οικογενειακό concept.

«Οι φωτογραφίες που ήθελες πρωινιάτικα, ενώ ο Μπραντ Πιτ είναι στην Ύδρα», σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση στη λεζάντα της δημοσίευσής της η Ρούλα Ρέβη.

Αποστόλης Τότσικας Ρούλα Ρέβη

