Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Όταν πέθανε ο πατέρας μου είχα παραστάσεις και ήταν θεραπευτικό

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς νωρίς» και στη Φανή Τζομάκα, σε μια σπάνια εξομολόγηση για την απώλεια του πατέρα του, αλλά και για τη στάση ζωής που διαμόρφωσε μέσα από αυτή την εμπειρία.

Ο ηθοποιός θυμήθηκε μια ιδιαίτερη στιγμή, όταν ο πατέρας του είχε παρακολουθήσει παράστασή του: «Ίσως η θεματική της τον δυσκόλεψε και αυτό που του λειτούργησε ήταν να πει ότι “μάλλον αυτό αντίκρισε, βλέποντας ότι ένα κομμάτι μου μεγάλωσε”».

Αναφερόμενος στην απώλεια, στάθηκε στη δυσκολία διαχείρισής της: «Η απώλεια είναι για όλους. Είτε προσωπική είτε οικογενειακή. Είναι ένα θέμα στο οποίο όλοι δυσκολευόμαστε, γιατί δεν έχουμε πάντα την κατάλληλη παιδεία ή γνώση για να το διαχειριστούμε. Όταν πέθανε ο πατέρας μου είχα παραστάσεις και ήταν θεραπευτικό. Νομίζω και οι δικοί μου αυτό θα ήθελαν. Η ζωή δεν σταματάει, αν και κάποιες φορές γίνεται τραγικά δύσκολη».

Δεν παρέλειψε να κάνει και μια ευρύτερη αναφορά στην πραγματικότητα που βιώνουν άλλοι άνθρωποι: «Είμαστε σίγουρα καλύτερα από το τι συμβαίνει στη Γάζα ή στην Ουκρανία ή στο Ισραήλ», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εκτιμούμε το παρόν.

Κλείνοντας, μίλησε για την προσωπική του εξέλιξη: «Μεγαλώνοντας συγχωρώ πάρα πολύ. Πιο μικρός ήμουν πιο εγωιστής, θύμωνα πιο εύκολα και είχα απαιτήσεις. Τώρα νομίζω ότι είναι ευλογία να ησυχάζουν όλοι».