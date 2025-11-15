Πέμη Ζούνη: Δεν έχει νόημα να απαντήσω αν θα συνεργαζόμουν με τον Πέτρο Φιλιππίδη, είναι κατεστραμμένος

Μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε η Πέμη Ζούνη και αναφέρθηκε τόσο στο κίνημα #metoo και στον Πέτρο Φιλιππίδη, όσο και στις βεντέτες της Κρήτης, με αφορμή την καταγωγή της από το νησί.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στον Λάμπρο Κωνσταντάρα για λογαριασμό της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», η οποία προβλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (15/11).

Παράλληλα, η Πέμη Ζούνη αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της στη σειρά «Η γη της ελιάς», αλλά και στο «διάσημο» γκέι φιλί του «Κλείσε τα μάτια».

Αρχικά, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στην παράσταση «Φθινοπωρινή ιστορία», στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Σταύρο Ζαλμά.

«Ο Σταύρος Ζαλμάς είναι ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας και του ταιριάζει ο ρόλος», είπε μεταξύ άλλων.

Αμέσως μετά, η Πέμη Ζούνη μίλησε και για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στη σειρά «Η γη της ελιάς».

«Ξαναβρήκα με χαρά τους δημιουργούς μετά τις “8 λέξεις”. Έχω τρομερούς συναδέλφους και το κάνω τόσο κέφι, γι’ αυτό αντέχω και την κούραση. Ο Αντρέας Γεωργίου τώρα που είναι μπαμπάς είναι… εξαφανισμένος, τον βλέπω πού και πού. Είναι συγκεντρωτικός, θέλει να ελέγχει και να υπογράφει. Έχει χιούμορ και ξέρει να είναι και αυστηρός», δήλωσε.

Οι βεντέτες της Κρήτης και η πολιτική

«Με στεναχωρούν όλα αυτά που συμβαίνουν στην Κρήτη. Οι Κρητικοί λίγο ξέρουμε την επικινδυνότητα του τόπου εκεί, το οποίο μπορεί να είναι από γοητευτικό, μέχρι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει κάτι να γίνει, γιατί η Κρήτη πρέπει να αναδεικνύει μόνο τις ομορφιές της. Αυτό με τα όπλα είναι μεγάλο ζήτημα, είναι ανεπίτρεπτο αυτό με τις βεντέτες», είπε αμέσως μετά η Πέμη Ζούνη για τα όσα γίνονται στην Κρήτη, που είναι τόπος καταγωγής της.

«Φλερτάρουν με τον παραλογισμό από φτιαξιά. Αν κάτι δεν κρατάει καλά μέσα στον χαρακτήρα, στην προσωπικότητα, εύκολα γλιστράς», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

Παράλληλα, η Πέμη Ζούνη αναφέρθηκε και στην ενασχόλησή της με την πολιτική.

«Παίζει συνέχεια στο μυαλό μου η σκηνή της παραίτησής μου στη Βουλή. Εγώ δεν μπορώ να ανασκευάζω την ενημέρωση που είχα και να λέω κάτι άλλο, γιατί κάτι δεν πήγε καλά, γι’ αυτό και παρέδωσα την έδρα μου. Ήταν κάτι με το οποίο δεν μπορούσα να συμβιβαστώ καθόλου. Την έδρα μου πήρε μία άλλη συνάδελφος, η οποία έμεινε για 24 ώρες. Οι μισοί μου φίλοι και συνεργάτες μου έλεγαν να φύγω, οι άλλοι μισοί να μείνω», είπε.

«Η κόρη μου ταράχτηκε πάρα πολύ τότε και έζησε τις απειλές, τα γκαζάκια στο γραφείο. Ήταν μια πολύ ταραγμένη περίοδος», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Πολιτικά μετά από αυτό έχω τραβηχτεί», υπογράμμισε η Πέμη Ζούνη στην ερώτηση αν ακολουθεί ακόμα το ΠΑΣΟΚ, ενώ σχολίασε και τη Μαρία Καρυστιανού και την πιθανή ενασχόλησή της με την πολιτική.

Το «Κλείσε τα μάτια» και το #metoo

«Στο “Κλείσε τα μάτια” ήταν μεγάλη στιγμή με χρόνους και όρους… πολυτελείας. Ήταν ωραία. Θυμάμαι ακόμα τον σάλο (σ.σ. με το γκέι φιλί). Εγώ πάντα ήμουν πολύ αθώα και ανοιχτή σε αυτό, έλεγα “γιατί να γίνεται αυτός ο σάλος”», δήλωσε η Πέμη Ζούνη για τη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη που απογείωσε τηλεοπτικά την καριέρα της.

«Διδάσκω εδώ και 30 χρόνια. Δεν έχει εγκατασταθεί το #metoo, εγώ δεν έχω κάποια εμπειρία. Εξηγώ στους μαθητές μου ότι πάντα υπάρχει η τάση κατάχρησης της εξουσίας, το έζησα 43 χρόνια. Δεν έχω συναντήσει παρενοχλήσεις, ήξερα στους κύκλους που πήγαινα. Αντίθετα, σωματική επίθεση, που τη σταμάτησα, υπέστην σε άλλον χώρο», είπε στη συνέχεια για το #metoo.

«Ήξερα ότι ο ένας ήταν είναι αναιδής και ότι ο άλλος τη “μπαίνει” στις γυναίκες αλλά δεν ήξερα το μέγεθος και πραγματικά ήταν οδυνηρή η έκπληξη. Δεν περίμενα ότι θα έχουν φερθεί έτσι με τα πράγματα που τους καταλογίζουν», πρόσθεσε για τους ανθρώπους που κατηγορήθηκαν.

«Δεν έχει νόημα να απαντήσω αν θα συνεργαζόμουν μαζί του. Αυτή τη στιγμή είναι διαλυμένος και κατεστραμμένος. Θεωρώ ότι έχει πληρώσει, πληρώνει και θα πληρώνει περισσότερο από την απόφαση», ισχυρίστηκε για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

«Η κάθε γενίκευση είναι ανοησία», είπε τέλος για τη φράση «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».