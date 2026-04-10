Παύλος Ντε Γκρες και Μαρί Σαντάλ στο Harbour Island στις Μπαχάμες – Εικόνες από την εξοχική κατοικία τους

Παύλος Ντε Γκρες και Μαρί Σαντάλ απολαμβάνουν οικογενειακές στιγμές ευτυχίας με τα παιδιά τους, στο Harbour Island στις Μπαχάμες.

Η περιοχή είναι γνωστή για τις εντυπωσιακές παραλίες με τη χαρακτηριστική ροζ άμμο και τα διάφανα τιρκουάζ νερά.

Δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί αγαπημένο καταφύγιο διεθνών προσωπικοτήτων, όπως ο Mick Jagger, η Elle MacPherson και ο Robert De Niro, ενώ κατοικίες διατηρούν εκεί ο Julio Iglesias και ο Lenny Kravitz, μεταξύ άλλων.

Παύλος Ντε Γκρες και Μαρί Σαντάλ δείχνουν ξέγνοιαστοι και χαλαροί. Μέσα από στιγμιότυπα που μοιράστηκαν, φαίνονται χαλαρές οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα, μαγευτικά ηλιοβασιλέματα και αυθόρμητες εικόνες της καθημερινότητάς τους.

Η Μαρία-Ολυμπία Ντε Γκρες σε μια λήψη που ξεχωρίζει, φαίνεται να κολυμπά με το αγαπημένο κόργκι της μητέρας της αλλά και το δικό της σκυλάκι. Πέρα από τη Μαρία-Ολυμπία, μαζί με την οικογένεια, είναι και ο Κωνσταντίνος Αλέξιος, ο Αχιλλέας Ανδρέας, ο Οδυσσέας, και ο Αριστείδης-Σταύρος Ντε Γκρες.

Η πολυτελής κατοικία της Μαρί Σαντάλ και του Παύλου Ντε Γκρες βρίσκεται στο Harbour Island και η οικογένεια φροντίζει να την επισκέπτεται όταν το πρόγραμμα και οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Το συγκεκριμένο μέρος αποτελεί το ησυχαστήριό τους και είναι αγαπημένος προορισμός τους.

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Η Ιβάνκα Τραμπ ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για την μητέρα της – Όσα είπε για την απόπειρα δολοφονίας Τραμπ

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Πούτιν: Ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία λόγω Πάσχα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Συνελήφθη εγγονή γνωστού πολιτικού στο κέντρο της Αθήνας για κατοχή ναρκωτικών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εμφανίστηκε αρκούδα σε περιοχές του Δήμου Ωραιοκάστρου – Σε συναγερμό οι Αρχές

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Χανιά: Προσωρινά κρατούμενος ο 37χρονος καθηγητής που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 14χρονης μαθήτριάς του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απατεώνες προσποιήθηκαν τους λογιστές, πήραν 10.000 ευρώ από 83χρονο και την επόμενη μέρα του ζήτησαν άλλα 5.000