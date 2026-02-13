MENOY

Πασχάλης για Eurovision 2026: Αρκετά από τα 14 τραγούδια μου φάνηκαν ότι ήταν AI

THESTIVAL TEAM

Ο Πασχάλης σχολίασε στην κάμερα του “Happy Day” και στον Δημήτρη Σιδηρόπουλο αιχμηρά τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού του Εθνικού Τελικού της Eurovision 2026, ξεχωρίζοντας τον Ακύλα και το «Φέρτο» ως «τη μοναδική πρόταση».

«Περισσότερο μου άρεσε το σκέτο του. Μόλις τον πρωτοείδαμε να χορεύει και να τραγουδάει μπροστά σε ένα μικρόφωνο, στα μαύρα έτσι όπως ήταν με τα γυαλιά με εντυπωσίασε πολύ περισσότερο απ’ ό,τι η εμφάνιση του στον Α’ Ημιτελικό. Ας το λάβει, όπως θέλει ο Ευαγγελινός σ’ αυτό.

Σαν τραγούδι, το «Ferto», δεν είναι και καμιά σπουδαία σύνθεση κατά τη μουσική μου άποψη. Αλλά, έχει μία ιδέα και μία πρόταση και ίσως είναι η μοναδική πρόταση σ’ αυτά τα 14 τραγούδια που άκουσα χθες. Γιατί όλα τα άλλα, δεν μου είπανε τίποτα καινούργιο. Mου είπανε συνηθισμένα πράγματα και μάλιστα αρκετά από αυτά μου φάνηκαν ότι ήταν και AI», σχολίασε ο Πασχάλης.

