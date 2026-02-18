MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Πάρις Χίλτον και Κάρτερ Ρέουμ ξανά… παντρεύτηκαν – Το νυφικό-φόρμα, ρομαντικό το σκηνικό

|
THESTIVAL TEAM

Πέντε χρόνια μετά τον γάμο τους, η Πάρις Χίλτον και ο Κάρτερ Ρέουμ ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό, παρέα με τα παιδιά τους.

Η 45χρονη σταρ αποκάλυψε μέσω  των social media ότι παντρεύτηκε ξανά τον σύζυγό της στα νησιά Turks & Caicos την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Όπως είπε, ο Ρέουμ είχε γονατίσει και της είχε κάνει ξανά πρόταση γάμου.

Μαζί με φωτογραφίες από τα παρασκήνια της ιδιαίτερης ημέρας τους, η Πάρις Χίλτον – η οποία έχει αποκτήσει με τον Κάρτερ τον τρίχρονο Φοίνιξ και τη δίχρονη Λόντον – έγραψε στο Χ: «Πέντε χρόνια μετά… και ακόμα κάνει την καρδιά μου να χτυπά δυνατά. Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στα τιρκουάζ νερά των Turks & Caicos – λίγες ημέρες πριν από τα γενέθλιά μου – ο παντοτινός μου Βαλεντίνος μου έκανε ξανά πρόταση γάμου και είπα ξανά ναι».

Ο λόγος που η Πάρις Χίλτον και ο σύζυγός της ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους

Και συνέχισε: «Αυτή τη φορά όμως, δεν ήμασταν απλώς σύζυγοι. Ήμασταν μαμά και μπαμπάς. Ο Φοίνιξ και η Λόντον έβλεπαν την αγάπη που τους έφερε στον κόσμο. Η ανανέωση των όρκων μας δεν αφορά μόνο τον εορτασμό πέντε όμορφων χρόνων – αφορά το να δείξουμε στα παιδιά μας ότι η αγάπη μεγαλώνει, βαθαίνει και επιλέγει ο ένας τον άλλον ξανά και ξανά. Πέντε χρόνια πέρασαν. Μια ζωή μπροστά μας. Το ‘για πάντα’ δεν είναι αρκετό μαζί σου, Κάρτερ».

Όπως μπορεί να δει κανείς από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Πάρις Χίλτον, το πρώην «party girl» φόρεσε ένα λευκό φόρεμα με ασημένια γάντια, τσόκερ στον λαιμό και λευκό καπέλο. Ο σύζυγός της, επιχειρηματίας Κάρτερ Ρέουμ επέλεξε επίσης λευκό κοστούμι και σκούρα παπούτσια.

Σε μία από τις εικόνες, ο Ρέουμ της περνά δαχτυλίδι στο δάχτυλο, ενώ τα δύο τους παιδιά παρακολουθούν.

Πάρις Χίλτον

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Έλενα Χαραλαμπούδη: Ο σύζυγός μου είναι καλός, φοβερός μπαμπάς και πολύ σέξι άντρας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Συνελήφθη ο αρχιφύλακας στις φυλακές του Δομοκού για συνέργεια στη δολοφονία του ισοβίτη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στα Δικαστήρια οι 38 συλληφθέντες από την αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Χωρίς νερό για τρεις ώρες σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Χαλκιδική: Βουλιάζει σκάφος στο λιμάνι της Νέας Φώκαιας – Δείτε βίντεο

ΚΑΙΡΟΣ 8 ώρες πριν

Κακοκαιρία με πιθανή “γραμμή λαίλαπας” από τη Θράκη μέχρι την Πελοπόννησο προβλέπει ο Καλλιάνος