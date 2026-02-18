Πάρις Χίλτον και Κάρτερ Ρέουμ ξανά… παντρεύτηκαν – Το νυφικό-φόρμα, ρομαντικό το σκηνικό

Πέντε χρόνια μετά τον γάμο τους, η Πάρις Χίλτον και ο Κάρτερ Ρέουμ ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό, παρέα με τα παιδιά τους.

Η 45χρονη σταρ αποκάλυψε μέσω των social media ότι παντρεύτηκε ξανά τον σύζυγό της στα νησιά Turks & Caicos την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Όπως είπε, ο Ρέουμ είχε γονατίσει και της είχε κάνει ξανά πρόταση γάμου.

Μαζί με φωτογραφίες από τα παρασκήνια της ιδιαίτερης ημέρας τους, η Πάρις Χίλτον – η οποία έχει αποκτήσει με τον Κάρτερ τον τρίχρονο Φοίνιξ και τη δίχρονη Λόντον – έγραψε στο Χ: «Πέντε χρόνια μετά… και ακόμα κάνει την καρδιά μου να χτυπά δυνατά. Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στα τιρκουάζ νερά των Turks & Caicos – λίγες ημέρες πριν από τα γενέθλιά μου – ο παντοτινός μου Βαλεντίνος μου έκανε ξανά πρόταση γάμου και είπα ξανά ναι».

Ο λόγος που η Πάρις Χίλτον και ο σύζυγός της ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους

Και συνέχισε: «Αυτή τη φορά όμως, δεν ήμασταν απλώς σύζυγοι. Ήμασταν μαμά και μπαμπάς. Ο Φοίνιξ και η Λόντον έβλεπαν την αγάπη που τους έφερε στον κόσμο. Η ανανέωση των όρκων μας δεν αφορά μόνο τον εορτασμό πέντε όμορφων χρόνων – αφορά το να δείξουμε στα παιδιά μας ότι η αγάπη μεγαλώνει, βαθαίνει και επιλέγει ο ένας τον άλλον ξανά και ξανά. Πέντε χρόνια πέρασαν. Μια ζωή μπροστά μας. Το ‘για πάντα’ δεν είναι αρκετό μαζί σου, Κάρτερ».

Όπως μπορεί να δει κανείς από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Πάρις Χίλτον, το πρώην «party girl» φόρεσε ένα λευκό φόρεμα με ασημένια γάντια, τσόκερ στον λαιμό και λευκό καπέλο. Ο σύζυγός της, επιχειρηματίας Κάρτερ Ρέουμ επέλεξε επίσης λευκό κοστούμι και σκούρα παπούτσια.

Σε μία από τις εικόνες, ο Ρέουμ της περνά δαχτυλίδι στο δάχτυλο, ενώ τα δύο τους παιδιά παρακολουθούν.