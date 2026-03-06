Ο Νίνο ακύρωσε την εμφάνισή του στο μαγαζί όπου τραγουδάει: “Χρειάζομαι λίγη ανάρρωση για να επανέλθω δριμύτερος”

Την εμφάνισή του στο νυχτερινό μαγαζί όπου τραγουδάει ακύρωσε ο Νίνο, λόγω μίας μικρής αδιαθεσίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ο καλλιτέχνης την Πέμπτη 5 Μαρτίου στο Instagram, ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι την Παρασκευή δεν θα βρεθεί στη σκηνή του κέντρου, όπου εμφανίζεται με την Έλλη Κόκκινου και τον Χρήστο Μενιδιάτη.

Ο Νίνο επικαλείται λόγους υγείας, εξηγώντας ότι χρειάζεται λίγο χρόνο για ανάρρωση ώστε να επιστρέψει δριμύτερος στο μαγαζί το Σάββατο.

Όπως έγραψε: «Αγαπητοί φίλοι, μια μικρή αδιαθεσία δεν θα μου επιτρέψει να βρίσκομαι αύριο στη σκηνή του THEAMA Athens μαζί με την Έλλη Κοκκίνου και τον Χρήστο Μενιδιάτη. Χρειάζομαι λίγη ανάρρωση για να επανέλθω δριμύτερος και το Σάββατο να είμαι κανονικά μαζί σας, πρώτα ο Θεός, για να διασκεδάσουμε όπως ξέρουμε! Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την αγάπη σας».

Δείτε την ανακοίνωσή του