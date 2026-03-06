MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ο Νίνο ακύρωσε την εμφάνισή του στο μαγαζί όπου τραγουδάει: “Χρειάζομαι λίγη ανάρρωση για να επανέλθω δριμύτερος”

|
THESTIVAL TEAM

Την εμφάνισή του στο νυχτερινό μαγαζί όπου τραγουδάει ακύρωσε ο Νίνο, λόγω μίας μικρής αδιαθεσίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ο καλλιτέχνης την Πέμπτη 5 Μαρτίου στο Instagram, ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι την Παρασκευή δεν θα βρεθεί στη σκηνή του κέντρου, όπου εμφανίζεται με την Έλλη Κόκκινου και τον Χρήστο Μενιδιάτη.

Ο Νίνο επικαλείται λόγους υγείας, εξηγώντας ότι χρειάζεται λίγο χρόνο για ανάρρωση ώστε να επιστρέψει δριμύτερος στο μαγαζί το Σάββατο.

Όπως έγραψε: «Αγαπητοί φίλοι, μια μικρή αδιαθεσία δεν θα μου επιτρέψει να βρίσκομαι αύριο στη σκηνή του THEAMA Athens μαζί με την Έλλη Κοκκίνου και τον Χρήστο Μενιδιάτη. Χρειάζομαι λίγη ανάρρωση για να επανέλθω δριμύτερος και το Σάββατο να είμαι κανονικά μαζί σας, πρώτα ο Θεός, για να διασκεδάσουμε όπως ξέρουμε! Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την αγάπη σας».

Δείτε την ανακοίνωσή του

Νίνο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Μακρόν: Θα στείλουμε τεθωρακισμένα οχήματα στον Λίβανο

ΕΘΝΙΚΑ 23 ώρες πριν

Άμεση απάντηση του ΥΠΕΞ στην Τουρκία για τους Patriot: Ανυπόστατα τα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλείνει από απόψε για 48 ώρες ο Περιφερειακός – Σε ποια σημεία, πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Κιρ Στάρμερ: Η Βρετανία στέλνει 4 αεροσκάφη Typhoon στο Κατάρ και ελικόπτερα στην Κύπρο

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Ιράν: Η Τεχεράνη επιδιώκει να κλιμακώσει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Εργαστήριο για την πλατφόρμα του ΑΣΕΠ από το Κέντρο Νεότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης – Μέχρι αύριο οι αιτήσεις