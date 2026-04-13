Ο Γιώργος Τσαλίκης τραγούδησε για πρώτη φορά με τον αδερφό του – Δείτε βίντεο

Με τον αδερφό του τραγούδησε για πρώτη φορά ο Γιώργος Τσαλίκης και μοιράστηκε τη στιγμή αυτή με τους followers του.

Ο τραγουδιστής τη Δευτέρα 13 Απριλίου ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram από την Κυριακή του Πάσχα εξηγώντας πως ήταν και η πρώτη φορά που ο γιος του άκουγε τον θείο του να τραγουδά. «Τρελό; Κι όμως αληθινό», έγραψε. Όπως φαίνεται, ο Παναγιώτης Τσαλίκης στην αρχή παρουσιάζεται διστακτικός, ωστόσο όλοι γύρω του τον ενθαρρύνουν και στη συνέχεια ερμηνεύει και μόνος του «Το Βουνό».

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Γιώργος Τσαλίκης δήλωσε πως η ημέρα αυτή ήταν πολύ ιδιαίτερη για εκείνον: «Κυριακή του Πάσχα 2026. Σας ανοίγω κάποιες σελίδες από το “άλμπουμ” της ευλογημένης αυτής ημέρας. Μιας μέρας γεμάτης στιγμές και συναισθήματα. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη. Και του χρόνου να είμαστε καλά», σημείωσε.

Γιώργος Τσαλίκης

