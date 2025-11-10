MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε τον λόγο που δεν πήγε στην κηδεία της Κίλι, ο Νότης Σφακιανάκης

|
THESTIVAL TEAM

Ο Νότης Σφακιανάκης δεν έδωσε το παρών στην κηδεία της συζύγου του, Κίλι, και αυτό πυροδότησε μια σειρά από σενάρια και συζητήσεις. Ο Γιώργος Λιάγκας μετέφερε τις δικές του πληροφορίες.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, ο Νότης Σφακιανάκης αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, που δεν του επέτρεψε να βρεθεί στην κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη. Και σε αυτή την περίπτωση, ο δημοφιλής καλλιτέχνης δεν έχει κάνει την παραμικρή τοποθέτηση.

Οι πληροφορίες ήθελαν τον τραγουδιστή να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με τη μέση του, όμως ο Γιώργος Λιάγκας, το πρωί της Δευτέρας (10-11-2025), αποκάλυψε το δικό του ρεπορτάζ. «Μαθαίνω για κάποια θέματα υγείας που τον κρατούν μέσα στο σπίτι. Σπίτι άλλο από αυτό που έμενε η Κίλι. Είναι σοβαρότερο θέμα υγείας από το ότι πονάει η μέση του», ξεκαθάρισε ο Γιώργος Λιάγκας.

Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, η τελετή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο, με τα δίδυμα παιδιά του ζευγαριού, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη να δίνουν το παρών.

Η διαδικασία της αποτέφρωσης ξεκίνησε στις 1:45 το μεσημέρι, υπό τους ήχους πιάνου, όπως ακριβώς είχε ζητήσει η ίδια η Κίλι πριν φύγει από τη ζωή. Ανάμεσα στα μουσικά κομμάτια που ακούστηκαν, ξεχώρισε το συγκινητικό τραγούδι «Let Her Go» του συγκροτήματος Passenger, συμβολική επιλογή που αποτύπωσε το ύστατο «αντίο».

Η Κίλι Σφακιανάκη είχε αφήσει στα παιδιά της ένα σημείωμα με τις τελευταίες της επιθυμίες, στο οποίο ζητούσε να αποτεφρωθεί και να συνοδευτεί η τελετή από αγγλικά μουσικά κομμάτια στο πιάνο. Τα λόγια των παιδιών της, που μίλησαν για τη μητέρα τους με αγάπη και τρυφερότητα, συγκίνησαν όλους τους παρευρισκόμενους.

Γιώργος Λιάγκας Κίλι Σφακιανάκη Νότης Σφακιανάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Συντριβή ιατρικού ελικοπτέρου στο Τενεσί – Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, που αξιοποιούν τις εγκληματικές δραστηριότητες, και τη διασύνδεσή τους με τους μηχανισμούς του κράτους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Τσιάρας: Το εμβόλιο δεν είναι η λύση για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 λεπτά πριν

Καταγγελία για ομοφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Μας πέταξαν νερά από διερχόμενο αυτοκίνητο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Βορίζια: Υπό άκρα μυστικότητα απολογήθηκαν και προφυλακίστηκαν τα τρία αδέλφια – Ανοίγουν σήμερα τα σχολεία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Χιμένεθ: Θα γίνουν αλλαγές τον Ιανουάριο, θέλουμε να φτάσουμε ψηλά