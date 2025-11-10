Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε τον λόγο που δεν πήγε στην κηδεία της Κίλι, ο Νότης Σφακιανάκης

Ο Νότης Σφακιανάκης δεν έδωσε το παρών στην κηδεία της συζύγου του, Κίλι, και αυτό πυροδότησε μια σειρά από σενάρια και συζητήσεις. Ο Γιώργος Λιάγκας μετέφερε τις δικές του πληροφορίες.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, ο Νότης Σφακιανάκης αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, που δεν του επέτρεψε να βρεθεί στην κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη. Και σε αυτή την περίπτωση, ο δημοφιλής καλλιτέχνης δεν έχει κάνει την παραμικρή τοποθέτηση.

Οι πληροφορίες ήθελαν τον τραγουδιστή να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με τη μέση του, όμως ο Γιώργος Λιάγκας, το πρωί της Δευτέρας (10-11-2025), αποκάλυψε το δικό του ρεπορτάζ. «Μαθαίνω για κάποια θέματα υγείας που τον κρατούν μέσα στο σπίτι. Σπίτι άλλο από αυτό που έμενε η Κίλι. Είναι σοβαρότερο θέμα υγείας από το ότι πονάει η μέση του», ξεκαθάρισε ο Γιώργος Λιάγκας.

Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, η τελετή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο, με τα δίδυμα παιδιά του ζευγαριού, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη να δίνουν το παρών.

Η διαδικασία της αποτέφρωσης ξεκίνησε στις 1:45 το μεσημέρι, υπό τους ήχους πιάνου, όπως ακριβώς είχε ζητήσει η ίδια η Κίλι πριν φύγει από τη ζωή. Ανάμεσα στα μουσικά κομμάτια που ακούστηκαν, ξεχώρισε το συγκινητικό τραγούδι «Let Her Go» του συγκροτήματος Passenger, συμβολική επιλογή που αποτύπωσε το ύστατο «αντίο».

Η Κίλι Σφακιανάκη είχε αφήσει στα παιδιά της ένα σημείωμα με τις τελευταίες της επιθυμίες, στο οποίο ζητούσε να αποτεφρωθεί και να συνοδευτεί η τελετή από αγγλικά μουσικά κομμάτια στο πιάνο. Τα λόγια των παιδιών της, που μίλησαν για τη μητέρα τους με αγάπη και τρυφερότητα, συγκίνησαν όλους τους παρευρισκόμενους.