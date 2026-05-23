Χαλκιδική: Η ώρα των απολογιών για το δυστύχημα στο λούνα παρκ του Πευκοχωρίου

Στην τελική ευθεία στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών βρίσκεται η δίκη για τον θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Παρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024.

Στο εδώλιο κάθονται ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του, η συνδιαχειρίστρια της εταιρίας, ο νεαρός χειριστής του μηχανήματος, αλλά και ο μηχανικός που είχε δώσει τις σχετικές βεβαιώσεις, κατηγορούμενοι οι τρεις πρώτοι για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο και ο τέταρτος για απλή συνέργεια στην πράξη.

Καταθέτουν οι μάρτυρες υπεράσπισης, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται οι απολογίες των κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να επισπεύσει την ακροαματική διαδικασία, καθώς λήγει το 18μηνο της προφυλάκισης του ιδιοκτήτη του λούνα παρκ.