Νίκος Πολυδερόπουλος για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του: “Είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος”

Ευτυχισμένος με το νέο κεφάλαιο που ετοιμάζεται να ανοίξει στη ζωή του δηλώνει ο Νίκος Πολυδερόπουλος, καθώς η σύντροφός του είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί.

Τον Οκτώβρη έγινε γνωστό ότι η σύντροφος του ηθοποιού, Βαλασία Συμιακού διένυε τον πέμπτο μήνα της κύησής της, με τον Νίκο Πολυδερόπουλο να σχολιάζει στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» την Κυριακή 16 Νοεμβρίου: «Είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος. Αναμένω».

Όσο για τα δημοσιεύματα που αναφέρουν, ότι το ζευγάρι σχεδιάζει να παντρευτεί στη Ρόδο, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε: «Θα παντρευτούμε, αλλά αν θα παντρευτούμε στη Ρόδο δεν το ξέρω, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, θα δούμε» και πρόσθεσε ότι μετά την εγκυμοσύνη της συντρόφου του, έχουν αλλάξει τα σχέδιά τους, επομένως δεν γνωρίζουν ακόμη αν θα πραγματοποιήσουν γάμο και βάφτιση μαζί: «Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα αν θα κάνουμε γάμο και βάφτιση μαζί. Όταν το αποφασίσουμε, θα το δείτε και εσείς».

