Νικηφόρος: Έχουν γράψει ότι έχω καρκίνο και θα πεθάνω σε έξι μήνες

Ο Νικηφόρος αποκάλυψε το χειρότερο σχόλιο που έχει δεχτεί λέγοντας πως ενώ σημείωνε επιτυχία ένα κομμάτι του, κάποιος έγραψε στο διαδίκτυο, ότι είχε καρκίνο και ότι θα πέθαινε σε έξι μήνες, προτρέποντας τους θαυμαστές του να μην ασχοληθούν μαζί του.

Ο τραγουδιστής εξήγησε πως το συγκεκριμένο σχόλιο δεν έγινε κατά πρόσωπο, έχει χαραχτεί όμως στη μνήμη του, καθώς εκτός του ότι ήταν αναληθές, έθιγε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.

Όπως είπε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου: «Το χειρότερο σχόλιο δεν μου το έχουν πει κατάματα, αλλά κάποια στιγμή είχαν γράψει κάτω από ένα τραγούδι μου, το οποίο έκανε τεράστια επιτυχία, “εντάξει, μην ασχολείστε με αυτόν έχει καρκίνο. Θα πεθάνει σε 6 μήνες”».

