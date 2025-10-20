Νατάσα Ασίκη – Αντώνης Αντωνίου: Είμαστε 41 χρόνια μαζί, δεν θυμόμαστε τη μέρα που γνωριστήκαμε

Η Νατάσα Ασίκη και ο Αντώνης Αντωνίου βρέθηκαν τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου καλεσμένοι στο πλατό της εκπομπής της ΕΡΤ, “Στούντιο 4”.

Οι δύο ηθοποιοί, μίλησαν, μεταξύ άλλων, για τη μακρόχρονη σχέση τους, αλλά και την κοινή τους πορεία στο θέατρο και τη ζωή.

“Το μόνο ωραίο είναι να συνεργάζονται δύο άνθρωποι που είναι μαζί, γιατί είναι σαν να παίζεις ένα έργο και να το ξαναπαίζεις”, είπε αρχικά ο Αντώνης Αντωνίου.

“Εγώ ως ηθοποιός λέω ότι πολλές φορές είναι φασαριόζικο! Τσακωνόμαστε για αστεία πράγματα. Αντιδρώ μάλλον στον σκηνοθέτη! Ο Αντώνης περιμένει από εμένα να δει αυτό που έχει στο μυαλό του από την πρώτη ανάγνωση, όμως εγώ δεν θέλω ή δεν μπορώ να το κάνω κατευθείαν. Ένας άλλος σκηνοθέτης που δεν θα με ήξερε, θα με άφηνε να μπω στη διαδικασία”, πρόσθεσε η Νατάσα Ασίκη.

Κατόπιν, ο Αντώνης Αντωνίου εξομολογήθηκε: “Είμαστε 41 χρόνια μαζί. Δεν θυμόμαστε ακριβώς την ημέρα που γνωριστήκαμε, δεν το κρατήσαμε. Τέλη του 1984 γίναμε ζευγάρι. Δεν περιμέναμε ότι θα εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο. Νομίζαμε πως θα είναι μια γνωριμία, μια περιπέτεια, πολύ ωραία και όσο πάει”.

“Όσο περνάνε τα χρόνια, η γκρίνια είναι λιγότερη. Έχεις περισσότερες αντοχές, ο καθένας έχει πάρει τον χώρο του, έχουμε τις σταθερές μας”, ανέφερε επίσης η Νατάσα Ασίκη.

