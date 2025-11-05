Μικρούτσικος για ένταση Γκλέτσου – Μουτίδου: “Δεν μπορεί να τον αποκαλεί ψεύτη όταν δεν μπορεί να το αποδείξει – Είναι λάθος της”

Η εκπομπή «Buongiorno» θέλησε να σχολιάσει την αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου από την εκπομπή «Real View», επειδή η Σοφία Μουτίδου τον αποκάλεσε ψεύτη. Μάλιστα, η ηθοποιός είπε στους συνεργάτες της ότι «όταν σε λέει κάποιος ψεύτη, δεν φεύγεις. Το αντιμετωπίζεις».

«Σοφία μου συγγνώμη, αλλά θεωρώ ότι όταν καλείς έναν άνθρωπο και σου λέει ότι δεν βρέθηκε σε τέτοιο περιστατικό και εσύ επιμένεις ότι είναι ψεύτης….Αν έχεις κάτι πες του το. Η εντάση αυτή θα μπορούσε να είχε μαζευτεί», σχολίασε η Κατερίνα Ζαρίφη.

«Εμένα με πείραξε ότι έφυγε ο Γκλέτσος και δεν ασχολήθηκαν. Αφού καλώς έφυγε γιατί τον φώναξαν;», συμπλήρωσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Είναι ένας ταλαντούχος ηθοποιός, ο οποίος έχει ασχοληθεί με τα κοινά. Έχει μια εικόνα ανυποχώρητου μπρουτάλ ανθρώπου, εγώ τον αγαπώ για αυτό που είναι. Αν εγώ ήμουν στη θέση του δεν θα έφευγα και θα επιχειρηματολογούσα με φωνές για ποιο λόγο η Σοφία Μουτίδου είναι λάθος. Στον Απόστολο Γκλέτσο δεν του λες ότι είναι ψεύτης όταν δεν μπορείς να το αποδείξεις. Αυτό είναι ασυγχώρητο για έναν συνομιλητή που ξέρει στοιχειωδώς τον άνθρωπο. Είναι λάθος της Σοφίας που τον είπε ψεύτη», σχολίασε με τη σειρά του ο Ανδρέας Μικρούτσικος.