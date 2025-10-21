Ματσούκα: Ξεχνάω μόνιμα τα κλειδιά μου και πηδάω από διπλανά μπαλκόνια στο σπίτι

«Ξεχνάω μόνιμα τα κλειδιά μου και πηδάω από διπλανά μπαλκόνια στο σπίτι» δήλωσε η Δήμητρα Ματσούκα στην κάμερα του Happy Day.

«Γενικά δεν έχω καλή μνήμη, είμαι ένας αφηρημένος άνθρωπος. Μου έχουν συμβεί διάφορα» αποκάλυψε. «Ξεχνάω γυαλιά, κινητά. Παίρνω των άλλων τα γυαλιά τα κινητά. Είναι όλοι σε εγρήγορση και παίρνω άλλων τα κινητά…» πρόσθεσε. «Πρόσφατα πήρα ένα κινητό, αλλά το επέστρεψα!» σχολίασε γελώντας.