Μαρίνα Σταυράκη: Η σχέση μου με τον Γιώργο Πατούλη ανήκει στο απώτατο παρελθόν

Φωτογραφία: Intime
Δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day έκανε η Μαρίνα Σταυράκη. Μεταξύ άλλων, η κυρία Σταυράκη αναφέρθηκε στην επιρροή που ασκεί τους μαθητές της, ενώ ξεκαθάρισε ότι η σχέση της με τον Γιώργο Πατούλη ανήκει στο «απώτατο παρελθόν».

«Τα παιδιά στο σχολείο με θαυμάζουν κι έχω σκηνές λατρείας. Με θαυμάζουν ως καθηγήτρια και ασκώ ιδιαίτερη επιρροή γιατί αναπτύσσω σχέση εμπιστοσύνης», είπε αρχικά η Μαρίνα Σταυράκη.

«Ανοιχτός άνθρωπος είμαι, αν είναι να έρθει ένας καινούργιος έρωτας, θα έρθει. Δε με ενοχλεί να με φωνάζουν κυρία Πατούλη στον δρόμο. Δε θα ήθελα να επεκταθώ, η σχέση μου με τον Γιώργο Πατούλη ανήκει στο απώτατο παρελθόν».

