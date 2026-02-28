MENOY

Μαριάννα Τουμασάτου για Τέμπη: Το “χωρίς οξυγόνο” δεν αντιπροσωπεύει μόνο εκείνη την βραδιά, είναι ανάγκη πια να τελειώσουν όλα

Η Μαριάννα Τουμασάτου βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” για να συνομιλήσει με τη Ναταλία Γερμανού, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η γνωστή ηθοποιός επέλεξε να τοποθετηθεί για την εικόνα της σημερινής κοινωνίας με αφορμή και τις συγκεντρώσεις για τα τρία χρόνια από την εθνική τραγωδία των Τεμπών.

Ειδικότερα, η Μαριάννα Τουμασάτου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “είναι ανάγκη πια όλα όσα ζούμε, τον τελευταίο καιρό, να τελειώσουν. Να αναπνεύσουμε. Γιατί αυτό το “χωρίς οξυγόνο” τελικά δεν αντιπροσωπεύει μόνο εκεί την βραδιά, αντιπροσωπεύει την χώρα ολόκληρη”.

“Είμαστε χωρίς οξυγόνο. Έχουμε μπει σε εκείνον τον νάρθηκα, που είχαμε μπει και πολλά χρόνια πριν”.

“Μίλαγα με τον αδελφό μου πριν έρθω εδώ, ο οποίος ήταν στη συγκέντρωση και μου είπε “έχει πολύ κόσμο. Δεν είναι σαν πέρσι, αλλά έχει κόσμο”. Και τώρα καταλήγουμε, πάλι, στα ίδια, ώστε να μην ασχοληθούμε με την αιτία της συγκέντρωσης αλλά να ασχοληθούμε με τα παρατράγουδα” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μαριάννα Τουμασάτου στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.

