Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Ξυπνάω στις 4 το πρωί, έχω 45 γάτες και 22 σκυλιά, είναι τα παιδιά μου

Με αφορμή τη μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη βρέθηκε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Νωρίς-Νωρίς».

Η κόρη του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη μίλησε, μεταξύ άλλων, για την καθημερινότητά της και την αγάπη της για τα ζώα.

«Ξυπνάω 4:00 το πρωί και ασχολούμαι με τα γατιά και τα σκυλιά. Θέλει τρεις-τέσσερις ώρες κάθε πρωί. Έχω 45 γάτες και 22 σκυλιά, είναι τα παιδιά μου», είπε αρχικά η Μαργαρίτα Θεοδωράκη.

Για τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος και όσα βίωσε δίπλα στον πατέρα της, Μίκη Θεοδωράκη, η ίδια αποκάλυψε: «Κανείς συνηθίζει τις δυσκολίες πολύ εύκολα. Όσο ζούσε ο Μίκης, δίπλα του εγώ ήμουνα μόνο, ήτανε για μένα ο μπαμπάς. Τίποτα παραπάνω. Δεν έλειψε ποτέ από μας το ότι είναι ο μπαμπάς και η μαμά πάντα παρόντες. Ακόμα και όταν ήτανε φυλακή ή όταν πήγε εξορία, μας πήρε μαζί του. Πάντα ήθελε να είναι η γυναίκα του και τα παιδιά του κοντά.

Την πρώτη φορά που τον πιάσανε και τον πήγαν στην Ασφάλεια και τον βασανίσανε και κατέληξε στις φυλακές Αβέρωφ το ’67 με τη Χούντα, εμάς μας το είχανε κρύψει. Μας λέγανε ότι είναι στο Λονδίνο. Αλλά, μετά από λίγους μήνες και με το σούσουρο στη γειτονιά με τα παιδιά, κάποια στιγμή καταλάβαμε ότι είναι φυλακή. Ε, το συνηθίσαμε και ο μπαμπάς βγήκε το Γενάρη του ’68, έγινε η Αμνηστία και βγήκε.

Η αλήθεια είναι ότι αλλάζαμε πολλά σπίτια, όχι για να πάμε κάπου καλύτερα, λόγω συνθηκών. Ήμασταν στη Νέα Σμύρνη, μετά κάποια στιγμή πήγαμε στη Ζάτουνα, στο χωριό, πάλι εκεί έγινε το σπιτικό μας, μετά από κει πήγαμε στο Παρίσι… Στην εφηβεία μου θυμάμαι ότι έχουμε γυρίσει όλο τον κόσμο. Μας έπαιρνε στις συναυλίες ο μπαμπάς. Φτάσαμε μέχρι τη Νότια Αμερική».

Δείτε το βίντεο