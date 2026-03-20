Μαντώ: Στην Eurovision ήμουν άρρωστη, τρέχαμε κάθε πρωί στα νοσοκομεία να κάνω θεραπείες

Η Μαντώ παραχώρησε συνέντευξη στη Δάφνη Μπόκοτα και την κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα με την Κατερίνα Καινούργιου, το πρωινό της Παρασκευής, όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του Alpha.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε αφενός στις σύγχρονες τάσεις στη μουσική σκηνή και αφετέρου στην αναμνήσεις που κρατά από τη συμμετοχή της στην Eurovision.

Ειδικότερα, η Μαντώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως “μου αρέσουν οι καινούργιες τάσεις στη μουσική, η παρέμβαση ΑΙ, οι μοντέρνοι ήχοι, τα κλαμπίστικα. Μ’ αρέσουν όλα αυτά. Δεν μπορούμε να γενικεύσουμε τον κανόνα, αν η σύγχρονη μουσική έχει ψυχή, φυσικά υπάρχουν και τραγούδια που ή μουσικές τις οποίες ακούμε και ακούγονται σαν πλαστικές κάπως. Όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις, πολύ σπουδαία τραγούδια και πολλοί καλοί νέοι καλλιτέχνες που βγάζουν όμορφα πράγματα”.

“Από την Eurovision έχω να θυμηθώ κατ’ αρχάς ότι ήμουν άρρωστη και τρέχαμε κάθε πρωί στα νοσοκομεία, να κάνω θεραπείες, για να βγάλω το τραγούδι. Ήμασταν μια πολύ όμορφη ομάδα, η Eurovision είναι συναρπαστική και έχω πολύ καλές αναμνήσεις”.

“Από πριν βγει ο Ακύλας, ήμουν… team Ακύλα και έλεγα πως αυτός πρέπει να πάει φέτος στην Eurovision. Ήταν πάρα πολύ καλά όλα τα παιδιά, πολύ καλά τα τραγούδια και χαίρομαι για την επιλογή που έκανε η ΕΡΤ. Γιατί πραγματικά ήταν τελείως διαφορετικά τα τραγούδια μεταξύ τους και είχε όλα τα είδη” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μαντώ στην κάμερα του ψυχαγωγικού μαγκαζίνο του Alpha.