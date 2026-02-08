MENOY

Λούκας Γιώρκας: Κλήθηκα και γω να ζητήσω βοήθεια, έδινα μάχη για να ανέβω στη σκηνή

THESTIVAL TEAM

Ο Λούκας Γιώρκας παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Weekend Live”, με τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζυ Λαζάρου.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο γοητευτικός ερμηνευτής μίλησε τόσο για τη δική του συμμετοχή στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τις κρίσεις πανικού.

Ειδικότερα, ο Λούκας Γιώρκας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “από τη συμμετοχή μου στην Eurovision θυμάμαι τα πάντα. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για μένα, πολύ διαφορετική απ’ ό,τι άλλο μπορεί να ζήσει ένας καλλιτέχνης στο εγχώριο, τουλάχιστον, κομμάτι”.

“Υπήρξαν κάποιοι περίοδο στη ζωή μου που βίωσα κρίσεις πανικού, όχι όμως στην Eurovision. Κλήθηκα και γω να ζητήσω βοήθεια αλλά πλέον γνωρίζω ότι είναι μέσα στη ζωή και αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή καθόλου ντροπή ούτε είναι δύσκολο ένας άνθρωπος να βρεθεί σε αδιέξοδο, φτάνει εκείνη τη στιγμή να βάλει για λίγο στην άκρη το εγώ του και να πει πως χρειάζεται βοήθεια”, συμπλήρωσε.

“Είχα τον πνευματικό μου, που συζητούσα μαζί του, είχα ψυχολόγο με τον οποίο έκανα ψυχοθεραπείες για ένα μεγάλο διάστημα και κάποια στιγμή ακολούθησα και αγωγή. Μου έβγαινε συνήθως στη δουλειά. Δηλαδή δεν το έδειχνα τόσο έξω και στη ζωή μου καθημερινά, αλλά έδινα μάχη για να ανέβω στη σκηνή” τόνισε, ακόμα, ο Λούκας Γιώρκας στην κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΪ.

