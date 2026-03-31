Light: Δεν είμαστε σε καμία φάση με τον Snik είναι αγεφύρωτο το χάσμα

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και στο AnesTea The Podcast παραχώρησε ο Light, όπου μίλησε ανοιχτά για ζητήματα που αφορούν τόσο την προσωπική του ζωή όσο και ευρύτερα κοινωνικά θέματα.

Αναφερόμενος αρχικά στην κόντρα του με τον Snik, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η μεταξύ τους απόσταση παραμένει μεγάλη και ότι δεν επιθυμεί πλέον να επανέρχεται συνεχώς το συγκεκριμένο θέμα, επισημαίνοντας παράλληλα πως η διαρκής συσχέτισή τους στις συνεντεύξεις τον κουράζει. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε:



«Δεν είμαστε σε καμία φάση… με τον Snik είναι αγεφύρωτο το χάσμα. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω (τι θα συμβεί αν βρεθούμε έξω). Και ας πω την αλήθεια, δεν θέλω να μιλάω και για τον Snik πλέον. Δηλαδή νομίζω ότι έχει γίνει ένα πράγμα που όπου πάει ο Light να μιλήσει πρέπει να τον ρωτήσουν για τον Snik, και ο Snik δεν πάει πουθενά να μιλήσει, αλλά… αντιστοίχως, ξέρω εγώ είναι το ίδιο πράγμα που λίγο κουράζει».

Στη συνέχεια, μιλώντας για την οικογένειά του και τον γιο του, ανέφερε πως η σύντροφός του επιθυμεί θρησκευτικό γάμο, κάτι που ο ίδιος δεν αντιμετωπίζει ως προτεραιότητα, ενώ αναφέρθηκε και στο όνομα του παιδιού του, διευκρινίζοντας ότι έχει δοθεί κανονικά και ότι το δεύτερο όνομα προέρχεται από τον πατέρα του. Παράλληλα, τόνισε τη στάση του απέναντι στη δημοσιότητα και τα social media:

«Η γυναίκα μου θέλει θρησκευτικό γάμο. Εμένα δεν είναι η πρεμούρα μου. Προφανώς θέλει να βάλει νυφικό. Ο γιος μου θα πάρει ως δεύτερο όνομα του όνομα του μπαμπά μου. Το πρώτο δεν το λέμε. Έχει κανονικό όνομα στο ληξιαρχείο. Δεν μπορώ να του αλλάξω το όνομα… Και δεν τον λένε πόμολο ή κάτι τέτοιο. Έχει κανονικό όνομα, που είναι όνομα. Δεν ξέρω σε τι βαθμό θέλω να εκθέσω το παιδί μου στη δημοσιότητα.

Εντάξει, εγώ όσο μπορώ να προστατέψω το παιδί μου από αυτό, θα το κάνω. Δεν τον ανεβάζουμε στα social media. Ούτε τα μούτρα του ανεβάζουμε, τον ανεβάζω, ξέρεις, με emoji και τέτοια. Δεν θέλουμε να εκθέσουμε το παιδί στη δημοσιότητα. Εγώ είμαι, ας πούμε, full against child influencers και αυτά τα παιδάκια τα οποία υπάρχουν ολόκληρα προφίλ στο TikTok πάνω τους στημένα… και οι μαμάδες τους πάνε και παίρνουν χορηγίες πάνω στα παιδάκια και, και, και… Γιατί είναι ένα παιδάκι, δεν μπορεί να κάνει συναίνεση σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρεις άμα θέλει»

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενασχόλησής του με την πολιτική, εμφανίστηκε επιφυλακτικός, τονίζοντας ότι αν και ενημερώνεται και έχει άποψη, θεωρεί τον χώρο ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό. Όπως σημείωσε:

«Θα μπορούσατε να με δείτε ως πολιτικό. Είναι δύο τα τινά. Από τη μία, σιχαίνομαι τη βρωμιά της πολιτικής. Δεν θα έλεγα ότι έχω εις βάθος γνώση, αλλά σίγουρα δεν είμαι και apolitical. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που λένε “δεν με νοιάζουν εμένα αυτά”. Ψηφίζω. Διαβάζω, ενημερώνομαι… Προσπαθώ να έχω άποψη. Θεωρώ ότι η πολιτική είναι ένας πολύ βρώμικος χώρος… Και όχι θεωρώ, το γνωρίζω ότι είναι ένας πολύ βρώμικος χώρος.

Οπότε από τη μία δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει να βρωμιστείς, να πέσεις σε αυτό το βούρκο και να κυλιστείς μέσα. Από την άλλη, θεωρώ ότι υπάρχουν λωρίδες και δρόμοι τους οποίους μπορείς να ακολουθήσεις. Και άμα είσαι ένας άνθρωπος ιδεαλιστής με κάποιες, τέλος πάντων, απόψεις τις οποίες θα ήθελες να τις φέρεις στον κόσμο και να τις εκφράσεις και κατ’ επέκταση να τις εφαρμόσεις αν μπορέσεις κιόλας, μπορείς να το κάνεις χωρίς να βουτήξεις μέσα στα σκ… πατόκορφα. Οπότε είναι κάπου στη μέση η απάντηση. Τώρα για το ΚΚΕ θα σου πω άλλη φορά… γιατί ο κομμουνισμός, θεωρητικά, είναι όντως το ιδανικό πολίτευμα…»