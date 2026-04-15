Λάζος Μαντικός: Στην άλλη ζωή που θα συναντηθούμε με τον Γιώργο Παπαδάκη, θα ήθελα να του πάρω μία συνέντευξη

Καλεσμένος στην “ΠΟΠ Μαγειρική” ήταν το μεσημέρι της Τετάρτης (15/4) ο Λάζος Μαντικός. Ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 περιέγραψε πώς βρέθηκε στον χώρο των media από νεαρή ηλικία και πώς η συνεργασία με τον Γιώργο Παπαδάκη έφτασε να γίνει σχέση ζωής, όταν ο αείμνηστος παρουσιαστής του βάφτισε τη μονάκριβη κόρη του.

«Θα ήθελα να είχα κάνει μία συνέντευξη με τον Γιώργο Παπαδάκη. Ποτέ δεν του έκανα συνέντευξη. Ξέρεις, μπορεί σε προσωπικό επίπεδο να τον ρωτούσα πράγματα, να τον συμβούλευα, αλλά δεν του πήρα ποτέ συνέντευξη. Τώρα θα μου πεις, δουλεύατε μαζί του, γιατί να του πάρεις συνέντευξη;

Εντάξει, πολύς κόσμος θα ήθελε να του πάρει συνέντευξη, πιστεύω. Στην άλλη ζωή που θα συναντηθούμε, μπορεί να το κάνουμε. Το πιστεύω αυτό, δεν τελειώνει η ζωή εδώ. Απλά δεν το αντιλαμβανόμαστε, ότι είναι τόσο μικρός ο κόσμος που ζούμε», εξομολογείται ο Λάζος Μαντικός.

«Μας είχε βαφτίσει την κόρη και ο ίδιος είχε πει ότι «ήξερα ότι κάναμε δύσκολα το παιδάκι μας» και μόνος του είχε πει ότι «βάζω υποψηφιότητα για νονός». Κι εννοείται ήταν τιμή και χαρά μας, και χαίρομαι γιατί όσο μεγαλώνει το παιδί μου θα του λέω ποιος ήταν ο κύριος Παπαδάκης. Όχι ως καριέρα και που τον ξέρουν όλοι, αλλά ως άνθρωπος με “Α” κεφαλαίο», δήλωσε αμέσως μετά.

«Μου έχει μείνει η αλήθεια του. Αυτό, όπως ήταν μπροστά απ’ την κάμερα, ήταν και πίσω. Και αυτό που μου είχε πει, “να είσαι ο εαυτός σου μπρος και πίσω από τις κάμερες”», συμπλήρωσε ο Λάζος Μαντικός.

«Έχω σπουδάσει στο Πάντειο Δημόσια Διοίκηση, και παράλληλα έκανα και τη σχολή δημοσιογραφίας του ΑΝΤ1. Πρώτη σχολή του ΑΝΤ1 τότε… Και το πτυχίο, θυμάμαι, το πήρα όταν ήμουν στο «Καλημέρα Ελλάδα». Μοναδική εμπειρία. Έχω να θυμάμαι πολλά. Σχολείο κανονικό… Και θυμάμαι και τον Παπαδάκη όταν έβγαλα το πτυχίο πια από το Πάντειο, να μου δίνει συγχαρητήρια στον αέρα. Και του ‘χα πει κιόλας τότε: «Τι, θα το βγάλουμε… λέει το πτυχίο να το βάλουμε στον τοίχο να το κορνιζάρουμε;», περιέγραψε ο Λάζος Μαντικός.

«Εδώ και 15 χρόνια το κάνω αυτό. Ξυπνάω στις 2:55. Δεν κοιμάμαι ποτέ οχτάωρο. Το σπάω, το κάνω δηλαδή σπαστό. Στα 25 μου γνώρισα την κατάθλιψη, την αντιμετώπισα όμως μόνος μου, χωρίς φάρμακα», ανέφερε σε άλλο σημείο της κουβέντας ο Λάζος Μαντικός.