Λάκης Γαβαλάς: Φαντάζεσαι να είσαι με κάποιον συνέχεια και να μην έχεις απιστήσει ποτέ;

Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε για τον έρωτα και την απιστία σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha. Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας υποστήριξε ότι η απιστία πρέπει να είναι ευχή, απαντώντας στη δημόσια συζήτηση μετά τις δηλώσεις της Σίσσυς Χρηστίδου ότι η απιστία θα έπρεπε να είναι ποινικό αδίκημα.

Ο Λάκης Γαβαλάς τόνισε πως «απιστία και έρωτας» πάνε μαζί. Για ακόμα μια φορά ακομπλεξάριστος μπροστά στην κάμερα προσπάθησε να εξηγήσει το σκεπτικό του, στη συζήτηση που έχει ξεκινήσει.

«Η απιστία πρέπει να είναι ευχή. Όσο υπάρχει η απιστία, υπάρχει και ο έρωτας. Υπάρχει και η ίντριγκα στον έρωτα. Φαντάζεσαι να είσαι με κάποιον συνέχεια και να μην έχεις απιστήσει ποτέ; Το να ερωτοτροπήσεις κατά κάποιον τρόπο μέσω τον social media κι αυτό απιστία λέγεται», εξήγησε ο Λάκης Γαβαλάς στον Δημήτρη Σιδηρόπουλο.

Όπως έχει αποκαλύψει και παλαιότερα, όταν ήταν νέος και σπούδαζε στο εξωτερικό, ερωτεύτηκε παράφορα με μοντέλο από τη Νορβηγία και πήραν την απόφαση να παντρευτούν.