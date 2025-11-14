Κωνσταντίνα Μιχαήλ για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Μου είχε πει “σου εύχομαι να κάνεις την καριέρα μου” – Δεν το εννοούσε καθόλου

Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Πέμπτης 14 Νοεμβρίου.

Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη γνωριμία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αρχικά, αποκάλυψε: «Η Αλίκη ήταν γλύκα. Την είχα γνωρίσει. Ήμουν 27 τότε. Είχαμε την ίδια ημέρα γενέθλια κι εγώ τότε που ήμουν διάσημη με το σίριαλ, έκανα πάρτι. Έκανε κι εκείνη ένα πάρτι στην Αίγλη Ζαππείου. Στο δικό μου το πάρτι είχα καλέσει και επώνυμους».

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Εγώ ήμουν rookie και πήγαν όλοι στην Αλίκη. Εννοείται. Μετά πήγα κι εγώ. Εκεί τη γνώρισα. Μετά μουρμούριζα και μου έλεγε: “σου εύχομαι να κάνεις την καριέρα μου. Δεν το εννοούσε καθόλου. Μετά σκεφτόμουν ότι θα γίνω κι εγώ διάσημη για να παίρνω περισσότερους».