Κλέλια Ανδριολάτου: Ο 4ος κύκλος του Maestro θα είναι και ο τελευταίος, η ιστορία ανατρέπεται

Στον καναπέ του “Καλύτερα δε Γίνεται” κάθισε το μεσημέρι της Κυριακής (23/11) η Κλέλια Ανδριολάτου, μιλώντας για τον τέταρτο -και τελευταίο όπως αποκάλυψε- κύκλο του Maestro, που αναμένεται την επόμενη τηλεοπτική σεζόν στο MEGA.

«Είμαστε στα γυρίσματα του 4ου κύκλου, θα κάνουμε γυρίσματα και μέχρι πριν από το καλοκαίρι. Ο 4ος κύκλος θα είναι περισσότερο αστυνομικός με πολύ σασπένς. Θα γίνει χαμός», είπε αρχικά η ηθοποιός στη Ναταλία Γερμανού.

«Μπαίνουν νέοι ρόλοι και αυτό αλλάζει τη σύσταση της ομάδας και των ηρώων και είναι πολύ σημαντικοί, ρόλοι κλειδιά, θα ανατρέψουν την ιστορία και θα συνδέσουν και όλους τους προηγούμενους κύκλους και θα δέσει και θα ολοκληρωθεί», συμπλήρωσε η Κλέλια Ανδριολάτου, καταλήγοντας πως:

«Θα έρθουμε σε ένα τέλος, είναι ο τελευταίος κύκλος».

Όταν η παρουσιάστρια τη ρώτησε για την παρθενική εμφάνισή της στην Επίδαυρο, η Κλέλια Ανδριολάτου απάντησε ενθουσιασμένη:

«Ήταν μια εμπειρία που δεν έχω λόγια. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα που ο Μιχαήλ με εμπιστεύτηκε γι’ αυτόν τον ρόλο. Η εβδομάδα που περάσαμε εκεί να κάνουμε πρόβες… ήταν η πρώτη φορά που έκανα πρεμιέρα και δεν είχα άγχος. Αυτή τη φορά συνέβη κάτι πολύ απρόσμενο. Έβγαινα στην Επίδαυρο και ένιωθα μια ανυπομονησία να μοιραστούμε το αποτέλεσμα».