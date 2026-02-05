Κατερίνα Βρανά για Eurovision: “Tο ότι είμαι ανάπηρη δε σημαίνει ότι δεν μπορώ να παρουσιάσω”

Η Κατερίνα Βρανά μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και στον Πάνο Παπαδόπουλο. Η κωμικός αναφέρθηκε στην θετική απόφαση της ΕΡΤ να εντάξει ένα άτομο με αναπηρία στην παρουσίαση του Εθνικού Τελικού της Eurovision 2026.

«Είμαι τεράστια φαν της Eurovision χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια. Και επειδή έχω συνεργαστεί και παλαιότερα με τον Γιώργο, μου είπε ο Γιώργος, με τηλεφώνησε και μου λέει ότι αυτός και η Μαρία Κοζάκου σκέφτονταν αν θα ήθελα να παρουσιάσω τον ελληνικό τελικό. Κι εγώ ήμουν “Εμένα δουλεύεις; Εννοείται!”», είπε αρχικά για την πρόταση που δέχτηκε από τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Και πρόσθεσε: «Μία; Έχω απειρες αναπηρίες! Πάνω μου έχω τα πάντα. Δεν βλέπω καλά, δεν μιλάω καθαρά, είμαι σε αμαξίδιο… Μπράβο στην ΕΡΤ. Νιώθω ότι είναι ένα βήμα. Είναι ένα μικρό έως και μεγάλο βήμα στο να… και είναι και αυτό, ότι θέλω να μπορώ να αποδείξω ότι το ότι είμαι ανάπηρη δε σημαίνει ότι δεν μπορώ να παρουσιάσω.

Χαίρομαι πάρα πολύ που η ΕΡΤ αποφάσισε να το κάνει αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να δει ο κόσμος ότι ένα άτομο με αναπηρία, ένα ανάπηρο άτομο, μπορεί να κάνει ό,τι και οποιοσδήποτε άλλος».