Καλομοίρα για Ακύλα: Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να ξέρεις τι να μην πάρεις από τα πολλά που θα ακούσεις

Τις δικές της συμβουλές στον Ακύλα θέλησε να δώσει η Καλομοίρα, που έφερε την τρίτη θέση με το “Secret Combination” στον διαγωνισμό της Eurovision, η οποία μίλησε στην ειδική εκπομπή της ΕΡΤ, Eurovision GR.

Πιο συγκεκριμένα, η Καλομοίρα σημείωσε χαρακτηριστικά πως “πρέπει να είναι ο εαυτός του και το πιο δύσκολο πράγμα είναι να ξέρεις τι να μην πάρεις από τα πολλά που θα ακούσεις. Θα πρέπει να ξέρεις τι είναι καλό για σένα γιατί εσύ θα είσαι πάνω στη σκηνή, εσύ θα υποστηρίξεις το τραγούδι, εσύ πρέπει να το δώσεις στον κόσμο”.

“Αν δεν είναι κάτι για εσένα και τον χαρακτήρα σου, άστο. Να είσαι συνέχεια ο εαυτός σου, αυτόν αγάπησε ο κόσμος”.

“Είδα το video clip και μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πολύ διασκεδαστικό και είναι όλο πάνω στη Eurovision” πρόσθεσε, ακόμα, η Καλομοίρα στον αέρα της ΕΡΤ το απόγευμα του Σαββάτου.