Ήβη Αδάμου: Αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα με ένα τρυφερό βίντεο της σπουδαίας ερμηνεύτριας να νανουρίζει την κόρη της

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα και σίγουρα μία από τις πιο συγκινητικές και τρυφερές αναρτήσεις ήταν αυτή της Ήβης Αδάμου.

Η τραγουδίστρια ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο η Μαρινέλλα νανουρίζει την κο΄ρη της, Ανατολή, όταν ήταν μωράκι.

Όπως έγραψε, το βίντεο αυτό τραβήχτηκε όταν οι δύο τους συνεργάζονταν, κατά τη διάρκεια μιας πρόβας, όταν η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης μόλις είχαν γίνει γονείς.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η νεαρή τραγουδίστρια χρησιμοποιεί πληθυντικό μιλώντας για τη Μαρινέλλα:

«Το μεγαλείο της ψυχής σας και ο σεβασμός, η αγάπη που μου δείξατε είναι για πάντα αποτυπωμένα στην καρδιά μου. Αυτά δεν μου τα παίρνει κανείς. Αυτά κρατάω.

Τις στιγμές μας, το πώς ανέμιζαν τα φορέματα μας, πώς έλαμπε το πρόσωπο σας στην σκηνή.

Το πόση αγάπη δείξατε σε μένα και στη μικρή Ανατολή μου τότε βρέφος και την έφερνα στις πρόβες. Κι εσείς; Τη νανουρίζατε γλυκά.

Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι είχα την ευλογία να σας γνωρίσω και να ζήσω όλα αυτά μαζί σας, δίπλα σας. Καλό ταξίδι, σας αγαπάμε πολύ. Πάντα!».

Ήβη Αδάμου

