LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη από Σαουδική Αραβία: Δεν φιλιόμαστε με τον σύντροφό μου, σαν τα ξαδέλφια πηγαίνουμε βόλτες

Φωτογραφία: Instagram
|
THESTIVAL TEAM

Στην περιοχή Habitas AlUla της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται τις τελευταίες δυο ημέρες η Ιωάννα Τούνη με τον σύντροφό της και επιχειρηματία Δημήτρη Σπυριδωνίδη ή αλλιώς Robbie.

Ο αγαπημένος της, με αφορμή την πρώτη επέτειο της σχέσης τους, θέλησε να της κάνει δώρο ένα ταξίδι-έκπληξη σε μυστικό προορισμό, επιλέγοντας την Σαουδική Αραβία.

Ωστόσο, η Ιωάννα Τούνη έχει δεχτεί αρκετές παρατηρήσεις από την τοπική αστυνομία τόσο για το ντύσιμό της όσο και για τις τρυφερές περιπτύξεις της με τον σύντροφό της. Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή Influencer αποκάλυψε ότι απαγορεύονται ακόμη και τα… δημόσια φιλιά.

«Δεν ήξερα ότι απαγορεύεται να φιλήσεις τον σύντροφό σου. Δώσαμε ένα πεταχτό φιλάκι τις προάλλες και φυσικά δεχτήκαμε πάλι παρατήρηση απ’ τους αγαπημένους μου… Μας είπαν ότι δε σεβόμαστε τη χώρα. Λέω συγνώμη, δεν το ήξερα. Δεν φιλιόμαστε πλέον, σαν τα ξαδέλφια πηγαίνουμε βόλτες» αποκάλυψε η Ιωάννα Τούνη.

Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε επίσης ότι απαγορεύεται ακόμη και το αλκοόλ και δεν μπορεί να πιει ούτε μπύρα, ούτε κρασί σε κανένα εστιατόριο της Σαουδικής Αραβίας.

Ιωάννα Τούνη

