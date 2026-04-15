Η Ζωζώ Σαπουντζάκη δεν γνωρίζει για τον θάνατο του συντρόφου της: “Όταν με ρωτάει που είναι, της λέω ότι έχει πάει σε δουλειά”

Στην εκπομπή «Happy Day» μίλησε η στενή φίλη και συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Σταυρίνα Ευστρατιάδου.

Σχεδόν τρεις μήνες μετά τον θάνατο του συντρόφου της ηθοποιού, Πύρρου Αναγνωστόπουλου, η Σταυρίνα Ευστρατιάδου αποκάλυψε πως η Ζωζώ Σαπουντζάκη δεν έχει ενημερωθεί για την απώλειά του, ενώ μίλησε για την κατάσταση της υγείας της.

«Είναι το πρώτο Πάσχα της Ζωζώς χωρίς τον σύντροφό της, μετά από 27 χρόνια. Ένιωσε λίγο μοναξιά παρόλα αυτά πολλοί φίλοι ήρθαν, πήγαμε βόλτα, πήγαμε στον Επιτάφιο, αλλά είναι πιο μελαγχολικά από άλλες χρονιές. Την Κυριακή του Πάσχα πήγαμε μια εκδρομή μέχρι το Ναύπλιο», είπε αρχικά η Σταυρίνα Ευστρατιάδου.

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου πρόσθεσε: «Η Ζωζώ δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για τον χαμό του συντρόφου της και δεν θα ενημερωθεί. Όταν με ρωτάει που είναι ο σύντροφός της, της λέω ότι έχει πάει σε μια δουλειά. Βρίσκω δικαιολογίες και έτσι ξεχνιέται. Δεν το κάνουμε μόνο για να μην στεναχωρηθεί, το κάνουμε γιατί δεν γνωρίζουμε τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό στην υγεία της.

Οι γιατροί μου είπαν να μην το πω και δεν θα το πω. Δεν αφήνω κανέναν φίλο που την επισκέπτεται να πει κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τα προβλήματα υγείας, καθημερινά μπορεί να αντιμετωπίσουμε κάποιο θεματάκι. Είναι κατάκοιτη, είναι σε αναπηρικό καρότσι. Την έχουν εγκαταλείψει τα πόδια της».