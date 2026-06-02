Φωτιά σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στη Σκουφά στο Κολωνάκι – Επί τόπου η Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος επί της οδού Σκουφά, στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με το protothema.gr, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.