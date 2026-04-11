Η Μελίνα Ασλανίδου ψέλνει με δέος το “Ω Γλυκύ μου Έαρ” σε μοναστήρι των Μετεώρων – Δείτε βίντεο

Η Μελίνα Ασλανίδου βρέθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή στα Μετέωρα και επισκέφθηκε μοναστήρι της περιοχής όπου βίωσε από κοντά τη συγκινητική ατμόσφαιρα της ημέρας. Η τραγουδίστρια στάθηκε κάποια στιγμή στο αναλόγιο και έψαλε το «Ω Γλυκύ μου Έαρ», καθηλώνοντας τους πιστούς.

Η Μελίνα Ασλανίδου μοιράστηκε στιγμές από τη μέρα της μέσω βίντεο στο TikTok, περιγράφοντας τη συμμετοχή της σε έναν ιστορικό ναό με ξεχωριστή αρχιτεκτονική, όπου ο άμβωνας βρίσκεται στο κέντρο, θυμίζοντας παλαιότερες εκκλησιαστικές διατάξεις.

Στην ανάρτησή της μίλησε για μια εμπειρία «γεμάτη πίστη, κατάνυξη και συναίσθημα», τονίζοντας πως δύσκολα αποτυπώνεται με λόγια και λέξεις.

Δίπλα της βρέθηκε και ο Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη πνευματική βαρύτητα στη στιγμή. Τα εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής, μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της Ορθόδοξης παράδοσης, δημιούργησαν ένα έντονα συγκινητικό σκηνικό, το οποίο ενισχύθηκε από τη φωνή και την παρουσία της ερμηνεύτριας.

