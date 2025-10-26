MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι

|
THESTIVAL TEAM

Την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι έκαναν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό περπατώντας πιασμένοι χέρι χέρι στο Παρίσι.

Με αφορμή τα γενέθλια της τραγουδίστριας, οι δύο τους πραγματοποίησαν το Σάββατο 25 Οκτωβρίου μια έξοδο, με τη συγκεκριμένη εμφάνισή τους να επιβεβαιώνει τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες για τη σχέση τους.

Η Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά παρευρέθηκαν σε καμπαρέ στο Crazy Horse Paris για να γιορτάσουν τα γενέθλιά της, σύμφωνα με το «TMZ».

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το ίδιο μέσο, το ζευγάρι φαίνεται να αποχωρεί από το θέατρο, πιασμένο χέρι-χέρι και χαμογελαστό. Η Κέιτι Πέρι επέλεξε για τη βραδιά ένα κόκκινο φόρεμα, ενώ ο Τριντό εμφανίστηκε με ένα μαύρο σύνολο.

Δείτε βίντεο από την εμφάνισή τους

@pasaelmicmx 📸✨ ¡Amor en el aire y en París! ❤️ La cantante Katy Perry fue captada saliendo de una cena romántica en la capital francesa, tomada de la mano del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau 🇨🇦. La escena ocurrió mientras la estrella celebra su cumpleaños, y según diversas fuentes, ambos habrían hecho oficial su relación durante la velada 🎂🌹. ¡Una sorpresa que nadie veía venir! 💫💏 #KatyPerry #JustinTrudeau #LoveInParis #CelebCouple #PasaElMic 📝 @Carim Harsanyi ♬ sonido original – pasaelmicmx

Κέιτι Πέρι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ για επίθεση σε Βορίδη: Καταδικάζουμε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 19 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 26 Οκτωβρίου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 40 λεπτά πριν

Καθαρά πατώματα: Το απλό κόλπο για να “απωθούν τη σκόνη” με ένα μείγμα 2 συστατικών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Ήμουν νευρικός στο πρώτο μέρος, κυριαρχήσαμε στο δεύτερο – Τι είπε για Βολιάκο και Τέιλορ!

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Γρηγόρης Αρναούτογλου: “Αν συνέχιζα το πρωινό θα είχα πολύ κακό τέλος, έχει χρειαστεί να πάρω και φάρμακα για να σταθώ στα πόδια μου”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16 ώρες πριν

Επεκτείνεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε νέους κλάδους – Αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών κατά 76% το 2025