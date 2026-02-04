Η Ιωάννα Παλιοσπύρου ανέβασε εικόνες και βίντεο από την αποκατάσταση μετά την επίθεση με βιτριόλι

Φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι της αποκατάστασής της και την τελευταία της επέμβαση μετά την επίθεση με βιτριόλι μοιράστηκε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, δηλώνοντας πως δεν γνωρίζει ούτε η ίδια πώς αντέχει, αλλά το σίγουρο είναι πως δεν τα παρατάει και συνεχίζει να ελπίζει για το καλύτερο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, συγκεκριμένα, έγραψε: «Με ρωτάς πώς αντέχω.. δεν ξέρω. Ένστικτο; Προσποιούμαι; Ξεγελάω τον εαυτό μου πως το επόμενο θα είναι και το τελευταίο; Ξέρω μόνο να συνεχίζω και να ελπίζω για το καλύτερο. Τίποτα περισσότερο. Never give up. Keep going. Είμαι καλά, σχεδόν έχω αναρρώσει. Σε 2 μήνες θα ξαναπάω. Τελευταία φωτό: It’s a wrap».

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου είχε δεχτεί επίθεση στις 20 Μαΐου του 2020 την ώρα που πήγαινε στην εργασία της στην Καλλιθέα, από μία άγνωστη γυναίκα. Το όνομά της έγινε γνωστό λίγο αργότερα. Πρόκειται για την Έφη Κακαράντζουλα η οποία συνελήφθη, κρίθηκε ένοχη στο δικαστήριο και καταδικάστηκε σε 15ετή κάθειρξη για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της.