Η Φαίη Σκορδά για τον επικείμενο γάμο της: Δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι και δεν μιλάω, απλά δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα

THESTIVAL TEAM

Γι’ ακόμα μία μέρα, η Φαίη Σκορδά δέχτηκε τα πειράγματα των συνεργατών της, σχετικά με τον επικείμενο γάμο της με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Αφορμή ήταν το πρωτοσέλιδο του περιοδικού Hello, με τίτλο «Κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή της»…

Οι συνεργάτες της Φαίης είπαν πάλι τα… δικά τους στην παρουσιάστρια, με την ίδια να κρατάει χαμηλούς τόνους!

Φ.ΣΚ.: Τι να κάνω κι εγώ; Χαμογελάω!

Β.Π.: Τι άλλο να κάνεις; Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο; Αυτό είναι διπλωματία. Δεν αποδέχεσαι τίποτα, δεν συμφωνείς με τίποτα…

Φ.ΣΚ.: Δεν έχω κάτι να πω! Όταν θα έχω, θα το πω.

Β.Π.: Ο καθένας λέει ότι θέλει. Η αρμόδια να μιλήσει είσαι εσύ, όταν είναι θα μας πεις, αν είναι και εφόσον είναι.

Φ.ΣΚ.: Προφανώς για να γράφεται… Δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι, το παίζω και δεν μιλάω… Απλά δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα, αλλά εντάξει!

